TPHCM - Thâm Quyến (Trung Quốc) trao đổi kinh nghiệm ứng phó khẩn cấp, xây dựng đô thị số

Tại Cục Quản lý ứng phó khẩn cấp Thâm Quyến, đoàn tìm hiểu hệ thống phòng chống thiên tai được vận hành từ năm 2020, kết nối các cơ quan nhằm chia sẻ thông tin và triển khai ứng phó nhanh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và ông Lưu Kiến Quân trao đổi tại Cục Quản lý ứng phó khẩn cấp Thâm Quyến. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Tại buổi khảo sát, ông Lưu Kiến Quân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý ứng phó khẩn cấp Thâm Quyến, cho biết thành phố hiện có 44 nhân viên điều khiển 40 thiết bị không người lái (UAV), phục vụ giám sát thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, duy trì liên lạc và vận chuyển vật tư, thuốc men, thiết bị cứu hộ với tải trọng tối đa 200kg/UAV, trong đó một UAV kết hợp động cơ xăng và điện có thể hoạt động khi hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao việc Thâm Quyến ứng dụng công nghệ và số hóa trong cảnh báo, chỉ huy ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là UAV và công nghệ tầm thấp trong giám sát thiên tai, trinh sát hiện trường và tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM cũng có một số doanh nghiệp sản xuất UAV và đề nghị hai bên nghiên cứu hợp tác, trong đó có việc sử dụng UAV vận chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực thiên tai, góp phần nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố tại đô thị lớn.

* Chiều cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với Cục Quản lý dữ liệu và Dịch vụ hành chính Thâm Quyến, tìm hiểu mô hình chính quyền số và việc ứng dụng dữ liệu dùng chung, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cùng các nền tảng số trong quản lý đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bên trái) tại buổi làm việc với ông Lý Vận, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Thành phố Thâm Quyến. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao mô hình quản lý dữ liệu và dịch vụ hành chính của Thâm Quyến, đặc biệt là việc kết nối, khai thác dữ liệu và vận hành các nền tảng số dùng chung. Từ kinh nghiệm này, TPHCM mong muốn trao đổi, học hỏi về xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC