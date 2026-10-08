TPHCM: Tay chân miệng tăng gần 48%, sốt xuất huyết vẫn ở mức cao

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Ảnh: Internet

Ngày 8/9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ ngày 28/9 đến 4/10 (tuần 40), tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố có diễn biến đáng chú ý khi số ca tay chân miệng tăng mạnh, trong khi sốt xuất huyết giảm nhẹ.

Cụ thể, trong tuần 40, TPHCM ghi nhận 1.505 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 2,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, số ca mắc vẫn ở mức cao, nâng tổng số trường hợp sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến hết tuần 40 lên 37.369 ca.

Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tính trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Đáng chú ý, tình hình tay chân miệng có chiều hướng tăng mạnh. Trong tuần 40, thành phố ghi nhận 1.673 trường hợp mắc, tăng tới 47,8% so với trung bình 4 tuần trước.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 40, TPHCM đã ghi nhận 38.463 ca tay chân miệng. Các phường, xã có số ca mắc tay chân miệng tính trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Diễn biến này cho thấy dù số ca sốt xuất huyết trong tuần có giảm nhẹ, gánh nặng bệnh truyền nhiễm tại TPHCM vẫn đáng lưu ý, đặc biệt khi số ca tay chân miệng tăng gần một nửa so với mức trung bình của 4 tuần trước.

Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình có trẻ nhỏ, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.