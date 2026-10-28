TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Chính sách tiền lương gắn với vị trí việc làm, năng lực và kết quả công việc

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, TPHCM triển khai nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về mô hình chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. TPHCM thực hiện tương đối đồng bộ Quy định 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đối với Kết luận 107-KL-TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, thành phố đã tổ chức rà soát, hướng dẫn triển khai. Nhiều địa phương của TPHCM thực hiện tốt việc mô tả vị trí việc làm làm căn cứ sắp xếp biên chế.

TPHCM cũng đã nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, bố trí đầy đủ các chức danh chuyên môn ở cấp xã. Một số lĩnh vực quan trọng có nhiều sáng kiến, giải quyết công việc ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý, việc sắp xếp mô hình chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp phải gắn chặt với tổ chức cơ sở đảng và xác định vị trí việc làm. Bởi nếu nhiệm vụ chưa được phân công đầy đủ xuống cấp xã, việc xây dựng bản mô tả vị trí việc làm sẽ gặp khó khăn.

Theo đồng chí, nhiệm vụ phân cấp phải được thực hiện đến cùng. Khi giao nhiệm vụ và thủ tục xuống cơ sở, người dân, doanh nghiệp phải sử dụng được dịch vụ, công chức phải có khả năng giải quyết công việc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thành phố nghiên cứu kỹ để xác định thời gian thực hiện và mức độ tương đồng giữa các nhóm nhiệm vụ, làm căn cứ bố trí biên chế cho từng vị trí. Bảo đảm sự chặt chẽ giữa nhiệm vụ được giao và nguồn lực thực hiện.

Đề cập công tác đánh giá cán bộ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thông tin, từ ngày 1-1-2027, Quy định 227-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng (thay thế Quy định 366-QĐ/TW) có hiệu lực. Khi đó dữ liệu sẽ được sử dụng để xác định mức độ hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu.

Đồng chí phân tích, việc đánh giá dựa trên dữ liệu sẽ giúp đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ với mức xếp loại, qua đó làm rõ những trường hợp kết quả công việc chưa đáp ứng yêu cầu nhưng việc đánh giá chưa phản ánh đúng thực chất.

Đồng chí nhấn mạnh, các nhiệm vụ liên quan đến vị trí việc làm, tổ chức bộ máy, biên chế và đánh giá cán bộ phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất. Trong tháng 12 phải có đầy đủ dữ liệu về vị trí việc làm.

Vì vậy, TPHCM cần hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng mốc thời gian. Khi hoàn thành việc này, mô hình tổ chức tổng thể sẽ có điều kiện vận hành ổn định. Cơ cấu bên trong của từng khối, từng cấp được hoàn thiện trên cơ sở nhóm vị trí việc làm và biên chế tương ứng. Đây cũng là cơ sở để tính toán chính sách tiền lương gắn với vị trí việc làm, năng lực thực thi và kết quả công việc.

Chuyển nguồn lực đang ách tắc thành nguồn lực tăng trưởng

Cũng phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt, đặc biệt về tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện thể chế và giải quyết những vấn đề tồn đọng trong nhiều năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Về các nhiệm vụ sắp tới, đồng chí đề nghị TPHCM tập trung cao cho tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt là hoàn thành các kết luận thanh tra, sớm chuyển nguồn lực đang ách tắc thành nguồn lực tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai các cơ chế đặc thù phát triển thành phố. Tập trung vào những cơ chế trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị thành phố quan tâm giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới và địa bàn gia tăng dân số cơ học lớn. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập cho con em, đặc biệt là con em công nhân và người lao động.

TPHCM phấn đấu tăng trưởng quý 4 đạt 13,2% Trước đó, báo cáo về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026, thành phố phải đạt mức tăng trưởng 13,2% trong quý 4-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về giải ngân đầu tư công, trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch, lần đầu tiên đạt mức này. Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giải ngân đầu tư công của TPHCM. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư tư nhân còn chậm. Đây là hạn chế thành phố cần tập trung khắc phục. Những tháng cuối năm, TPHCM tập trung triển khai chương trình kích cầu “5 trong 1”, kết hợp thương mại điện tử, thanh toán số, du lịch, giải trí và mua sắm để thúc đẩy tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu thuế; tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Đồng thời, tập trung giải quyết 4 vấn đề trọng tâm gồm ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không có ma túy.