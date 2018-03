TPHCM tập trung nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà cao tầng

Vụ cháy chung cư Carina Plaza gây ra hậu quả thương tâm, gây bất an đối với những cư dân đang sinh sống tại chung cư.

Tại buổi triển khai chỉ thị của UBND TPHCM về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TPHCM vào chiều nay, 30-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, đã nhấn mạnh: Theo xu hướng phát triển, TPHCM sẽ có nhiều chung cư, nhà cao tầng tiếp tục được đầu tư, xây dựng. Do đó, chúng ta không được để xảy ra bất cập so với tình hình thực tế. Nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời thì sẽ phải trả giá rất đắt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị về các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết toàn TPHCM hiện nay có 406 chung cư trên 10 tầng và 508 chung cư dưới 10 tầng, 391 công trình nhà cao tầng (văn phòng, chợ, trung tâm thương mại…). Trong đó đó 474 chung cư xây dựng trước năm 1975 và chung cư xây dựng sau khi có Luật PCCC. Thế nhưng, các chung cư này không thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Qua khảo sát, nhiều chung cư không đảm bảo các điều kiện cho việc tiếp cận, lấy nước chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống kỹ thuật PCCC xuống cấp, hư hỏng, mất tác dụng... Ở các chung cư này hình thành những nguy cơ về cháy, nổ và tai nạn, sự cố mà từ đó có thể gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách cảnh sát PCCC TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng dẫn chứng về những chung cư còn chủ quan, tránh né, chậm thực hiện các kiến nghị khắc phục về an toàn PCCC của cảnh sát PCCC vì sợ tốn kém. Đây là nguyên nhân dẫn đến vi phạm về an toàn PCCC.

Những nguyên nhân dẫn đến cháy lớn gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu ở các chung cư, nhà cao tầng cũng được phân tích rõ. Đó là vì chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC, không tổ chức thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn PCCC. Việc phát hiện cháy không kịp thời, thông tin báo cháy chậm. Lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động kém hiệu quả.

Mặc khác, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về PCCC còn hạn chế. Cư dân chưa tích cực tham gia thường xuyên các buổi tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc đảm bảo an toàn về PCCC còn nhiều bất cập. Việc chỉ đạo khắc phục những vi phạm có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và xử lý hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC trong chung cư, nhà cao tầng chưa kiên quyết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi cùng Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách cảnh sát PCCC TPHCM tại Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị về các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, cũng nhận định hiện nay vẫn còn nhiều chung cư chưa đảm bảo an toàn PCCC. Hệ thống báo cháy không đảm bảo tiêu chuẩn, thường xuyên xảy ra báo cháy giả khiến người dân bị lờn, xem thường. Thậm chí cư dân còn yêu cầu tắt chuông báo cháy để khỏi bị làm phiền.

“Đây là điều rất nguy hiểm”, ông Lê Hoàng Châu lưu ý và nhấn mạnh đến nhiều chung cư cao tầng còn nằm “sâu trong hẻm”, không đảm bảo cho các xe thang vào cứu người khi xảy ra chữa cháy.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, ông Lê Hoàng Châu cũng kiến nghị cảnh sát PCCC cần quan tâm hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát đến an toàn cháy nổ cũng như thực hiện các biện pháp PCCC tại các chung cư. Bởi hiện nay, nhiều nơi, việc kiểm tra được thực hiện rất qua loa.

Đánh giá chung về tình hình cháy nổ trên địa bàn TPHCM, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan, nhận định tình hình cháy, nổ trên địa bàn TPHCM diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn, nhận xét vụ cháy chung cư Carina Plaza đã thức tỉnh đối với chủ đầu tư về công tác PCCC. Qua sự việc này, ý thức trách nhiệm của cư dân đối với an toàn PCCC ở chung cư được nâng cao.

Để nâng cao an toàn đối với người dân ở chung cư, nhà cao tầng, ông Trần Trọng Tuấn, đề nghị phải quan tâm hơn về việc huấn luyện, hướng dẫn các biện pháp thoát hiểm cho cư dân. Ngoài ra, cần bổ sung, có quy định bắt buộc chung cư, nhà cao tầng phải có 2 thang thoát hiểm. Đặc biệt là phải có thang thoát hiểm ngoài trời. Đây cũng là điều bình thường, bởi các đô thị trên thế giới, cầu thang thoát hiểm đều nằm ngoài trời.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Góp ý thêm về nguy cơ cháy nổ hiện nay, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhận xét nguy cơ cháy nổ không rình rập mọi nơi, trong đó những khu vực công cộng.

“Tôi lo ngại nhất là các vũ trường, quán bar, nhà hàng, karaoke, hát cho nhau nghe”, Đại tá Trần Đức Tài nêu quan ngại và nhận xét đây là ngành nghề dịch vụ nhạy cảm. Những nơi này không gian rất nhỏ nhưng chứa một lượng người lớn, hút thuốc, hút shisha… Một khi xảy ra cháy nổ thì các vật liệu cách âm cháy, khói sẽ là nguy cơ lớn dẫn đến cháy nổ, gây chết ngạt. Thế nhưng quy định hiện hành tạo kẻ hở cho đơn vị vi pham lập doanh nghiệp mới (sau khi bị xử phạt) rồi tiếp tục hoạt động. Do đó, quy định hiện nay cần được bổ sung, sửa đổi để khắc phục bất cập này, nếu không khi xảy ra cháy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

