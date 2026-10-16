TPHCM tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển

Sáng 16-10, tại TPHCM, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM”, nhằm tìm kiếm giải pháp huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy thành phố phát triển bền vững.

*Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có thêm dư địa phát triển, với lợi thế về công nghiệp, cảng biển, hàng không và giao thông liên vùng. Tuy nhiên, TPHCM cũng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và những hạn chế về nhà ở, hạ tầng đô thị.

Theo ông Trần Quang Lâm, thành phố đang tập trung hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc, quốc lộ; đẩy nhanh phát triển đường sắt đô thị, kết nối cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics.

Thành phố cũng đặt mục tiêu cải tạo khoảng 398 kênh, rạch, kết hợp di dời khoảng 41.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch; thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông công cộng.

TPHCM tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng phải gắn với quy hoạch tổng thể, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm; bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông, nhà ở, y tế, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu.

Thứ trưởng đề nghị TPHCM đổi mới phương thức huy động vốn, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thu hút hiệu quả nguồn lực tư nhân và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đồng thời, thành phố cần tăng cường phối hợp liên vùng, nâng cao năng lực quản trị, công khai dữ liệu quy hoạch, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện từng dự án.

Các ý kiến tại hội thảo được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp đầu tư hạ tầng chiến lược, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân TPHCM.