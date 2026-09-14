TPHCM tập huấn, triển khai Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị tập huấn, triển khai Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan Đảng TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu tại các Đảng ủy phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn đưa vào sử dụng thử nghiệm 3 phân hệ trọng tâm của Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan Đảng TPHCM (gọi tắt Hệ thống): Bảng điều hành phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo; phân hệ quản lý, theo dõi nhiệm vụ; phân hệ báo cáo.

Bên cạnh 3 phân hệ trọng tâm, Hệ thống còn từng bước tích hợp các chức năng phục vụ quản lý lịch công tác, phòng họp, phương tiện, thiết bị và một số nghiệp vụ dùng chung khác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, thành phố hướng đến xây dựng nền tảng thống nhất, nguồn dữ liệu tin cậy và phương thức làm việc xuyên suốt từ thành phố xuống cơ sở. Qua đó, khắc phục tình trạng số liệu báo cáo thiếu thống nhất giữa các đơn vị, một nội dung phải báo cáo nhiều lần, cán bộ mất nhiều thời gian tổng hợp thủ công.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả phải được thực hiện trên hệ thống, đánh giá phải dựa trên kết quả thực tế. Đồng chí lưu ý không để phát sinh thêm quy trình giấy ngoài hệ thống, gây mất thời gian.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về triển khai báo cáo số, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu giảm thực chất số lượng báo cáo, số lần nhập liệu và thời gian tổng hợp cho cơ sở thay vì chỉ chuyển biểu mẫu giấy sang điện tử.

Dữ liệu đã có trên hệ thống do cơ quan có chịu trách nhiệm tạo lập phải được khai thác, sử dụng lại, tránh yêu cầu nhập lại nhiều lần. Từng bước chuyển từ “báo cáo bằng văn bản” sang “báo cáo bằng dữ liệu”; từ hỏi số liệu sang khai thác dữ liệu; từ tổng hợp sau khi thực hiện sang theo dõi, phân tích thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: VĂN MINH

Trong thời gian vận hành thử nghiệm 3 tháng (bắt đầu từ tháng 9-2026), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, Hệ thống thử nghiệm nhưng dữ liệu phải là dữ liệu thật; nhiệm vụ phải là nhiệm vụ thật; người sử dụng phải chịu trách nhiệm thật và kết quả phải được đánh giá thật thông qua đánh giá bằng KPI (chỉ số hiệu suất công việc).

Nhấn mạnh công nghệ chỉ là công cụ, dữ liệu mới là nền tảng; con người và phương thức làm việc mới quyết định thành công, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, cùng với triển khai Hệ thống, các cơ quan, đơn vị phải mạnh dạn rà soát quy trình, bỏ khâu trung gian không cần thiết, giảm giấy tờ, giảm báo cáo, tăng chia sẻ dữ liệu và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng giao nhiều nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị có liên quan. Trong đó, người đứng đầu phải đặt yêu cầu khai thác Hệ thống trong công việc hằng ngày, sử dụng dữ liệu để chỉ đạo, kiểm tra tiến độ nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.

Ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan Đảng TPHCM đã hoàn thành các chức năng của giai đoạn 1, từng bước tích hợp dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ theo nguyên tắc tổng hợp, phân tích, cảnh báo, theo dõi nhiệm vụ và phục vụ việc ra quyết định.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau 3 tháng thử nghiệm, các cơ quan đơn vị phải trả lời được 4 câu hỏi: Hệ thống có thực sự giúp lãnh đạo nắm tình hình nhanh hơn, chính xác hơn hay không; có giảm được báo cáo, giấy tờ, thao tác nhập liệu và thời gian xử lý công việc cho cơ sở hay không; dữ liệu có được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng hiệu quả hay vẫn còn tình trạng mỗi nơi một dữ liệu; những chức năng nào cần hoàn thiện trước khi triển khai chính thức trên toàn Hệ thống?