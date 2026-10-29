TPHCM tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, ứng xử trên mạng xã hội

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND TPHCM, nhấn mạnh sự cần thiết của việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin và ứng xử có văn hóa. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực trong phát ngôn, chia sẻ và tương tác trên mạng xã hội.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, vận dụng kiến thức tập huấn vào thực tiễn công tác; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 và cộng tác viên dư luận xã hội trong tuyên truyền, định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM tặng hoa báo cáo viên

Tại hội nghị, báo cáo viên Lê Hoàng Việt Lâm, Trường Đại học An ninh nhân dân, trình bày chuyên đề về kỹ năng ứng xử, tương tác, chia sẻ thông tin đúng quy định; nhận diện tin giả, thông tin sai sự thật và thông tin xấu độc trên không gian mạng. Nội dung tập huấn gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.