Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 31-CT/TU ngày 26-11-2026 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, khẩn trương rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, công việc tồn đọng, kéo dài; xác định rõ giải pháp, trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc; không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Tăng cường kiểm tra thực tế, tập trung giải quyết công việc tại cơ sở, giảm hội họp và báo cáo không cần thiết.

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng sản phẩm làm thước đo đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung thực hiện 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm: tăng trưởng GRDP đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Tập trung rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án. Ưu tiên các dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng.

Hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công theo mục tiêu, tiến độ đã đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác, hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12-2026. Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và các dự án trực tiếp phục vụ đời sống người dân.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2026, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nhà ở xã hội và chăm lo các đối tượng chính sách.

Đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân, cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán năm 2027; chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và các đối tượng khó khăn. Bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu.