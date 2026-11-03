TPHCM tăng tốc thủ tục giải phóng mặt bằng để triển khai 2 dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện hai dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 31/3/2027 nhằm bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Hai dự án được triển khai đợt này gồm: Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, phường Bình Đông) và Nạo vét, cải tạo môi trường trục thoát nước rạch Ông Bé cùng các rạch nhánh (trên địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng).

Trong đó, dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn bờ Nam kênh Đôi từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng) dài khoảng 2,6km. Để đầu tư đồng bộ hệ thống kè, làm công viên, hạ tầng kỹ thuật và mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên lộ giới 30m, dự án dự kiến thu hồi 11,19ha đất. Cụ thể, khoảng 1.434 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 1.278 hộ giải tỏa toàn phần.

Hạng mục này thuộc dự án chỉnh trang toàn tuyến bờ Nam kênh Đôi dài 8,8km, có tổng vốn hơn 49.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026–2032.

Khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng. Ảnh: Tuấn Hùng

Đối với dự án nạo vét, cải tạo rạch Ông Bé và rạch nhánh, tổng mức đầu tư được duyệt là 7.679 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026–2030 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm 6.229 tỷ đồng. Công trình có quy mô sử dụng 28,58 ha đất (gồm 11,83ha đất cạn và 16,75ha mặt nước), kéo dài 4,2km qua phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng.

Theo thiết kế, dự án sẽ nạo vét 4,2km lòng rạch, xây 4,38km kè bảo vệ và mở mới gần 2,9km đường giao thông ven rạch (rộng 9–16m), giúp nâng khả năng thoát nước, giảm ngập cho khoảng 470ha khu vực lân cận và trung tâm thành phố.

Để bảo đảm mốc tiến độ đề ra, UBND TPHCM yêu cầu công tác thu hồi đất, áp giá bồi thường phải thực hiện đúng pháp luật, công khai và áp dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ theo thẩm quyền cho người dân. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tập trung vận động, đối thoại và xử lý dứt điểm thắc mắc ngay từ cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thẩm định các báo cáo kỹ thuật. Tại địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật đúng kế hoạch.