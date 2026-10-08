TPHCM tăng tốc quý 4, hướng tới tăng trưởng 2 con số

Ngày 8-10, Sở Tài chính TPHCM tổ chức hội nghị bàn giải pháp tăng trưởng GRDP quý 4-2026 đạt 13,23% và cả năm phấn đấu đạt 10,2%.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: M.HOA

Tại hội nghị, Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng trong quý 4, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) TPHCM cần phải đạt mức tăng 15,4%. Đồng thời cần rà soát 2 nguồn lực lớn là vốn FDI và lượng kiều hối chuyển về TPHCM.

Đại diện các sở ngành cũng nêu nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, Sở Công thương sẽ tổ chức 7 sự kiện lớn kết nối cung cầu, triển lãm sản phẩm công nghiệp; tổ chức khuyến mại tập trung quốc gia; bình ổn thị trường mùa cao điểm cuối năm.

Các tuyến giao thông và khu vực trung tâm TPHCM nhìn từ phường An Khánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện Sở Xây dựng nêu giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt tập trung toàn lực vào các công trình dự án trọng điểm. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết, đơn vị triển khai đợt cao điểm “100 ngày tăng thu ngân sách”, quyết tâm đạt chỉ tiêu 200.000 tỷ đồng theo chỉ tiêu được giao.

Ông Hoàng Hữu Trường, Phó Chi cục trưởng Chi Cục hải quan khu vực XV cũng chia sẻ cam kết về nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 11.000 tỷ đồng được giao thêm.

Sà lan chở container lưu thông trên sông Sài Gòn, qua khu vực cầu Ba Son, góp phần tạo nên nhịp giao thương sôi động của TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và UBND TPHCM, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho biết quý 4 cần phải đạt mức tăng trưởng cao để đảm bảo mục tiêu cả năm nay tăng trưởng hai con số. UBND TPHCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá giải pháp tăng trưởng hai con số vào tuần tới.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh, các sở, ngành phải nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu đã cam kết, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

9 tháng đầu năm, kinh tế TPHCM duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP quý sau tăng so với quý trước (quý 1 tăng 8,57%, quý 2 tăng 8,68% và quý 3 tăng 9,86%). Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng, thành phố giải ngân đầu tư công hết được hơn 111.000 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 26,3%. Vốn FDI thu hút trong 9 tháng đạt hơn 17,8 tỷ USD, tăng 323% cùng kỳ.