TPHCM tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc với UBND TPHCM, ngày 29-10-2026. Ảnh: T.H

Theo báo cáo của UBND TPHCM, giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 17.902/18.143 căn NƠXH, đạt 98,7% kế hoạch. Tính đến tháng 10-2026, có 3 dự án hoàn thành với tổng quy mô 2.283 căn; 26 dự án đang thi công với khoảng 23.500 căn. Đồng thời, thành phố đã khởi công 14 dự án, quy mô khoảng 14.850 căn. Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu phát triển 9.000 căn nhà ở, gồm 7.000 căn NƠXH và 2.000 căn nhà cho thuê.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, TPHCM đã rà soát 31 khu đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, dự kiến tạo lập quỹ đất phát triển khoảng 40.000 căn nhà ở. Thành phố đang chuẩn bị triển khai các dự án quy mô lớn, đồng thời đàm phán mua lại một số quỹ nhà để bổ sung nguồn cung nhà ở cho thuê. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến khởi công các dự án lớn trong thời gian tới, trong đó có dự án NƠXH tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân của Công ty Khang Điền, dự kiến sẽ phát triển khoảng 50.000 căn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, thành phố sẽ tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2026, tiếp tục rà soát quỹ đất, tháo gỡ thủ tục và huy động nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo. Việc xác định rõ danh mục dự án, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của chủ đầu tư được xem là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm kế hoạch phát triển NƠXH, nhà cho thuê đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng tại buổi làm việc với UBND TPHCM. Ảnh: T.H

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị thành phố rà soát các dự án dự kiến hoàn thành trong năm, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đối với nhà ở cho thuê, thành phố cần tiếp tục rà soát tài sản công dôi dư có thể chuyển đổi công năng, nghiên cứu sử dụng nguồn lực của Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập quỹ nhà cho thuê, đồng thời xem xét cơ cấu NƠXH cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thứ trưởng lưu ý việc giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng và các thủ tục đầu tư phải được đẩy nhanh. Ngay từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan chức năng cần xác định thời gian thực hiện phù hợp với quy mô từng dự án, có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc cụ thể, không để thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.