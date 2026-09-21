TPHCM tăng kết nối logistics, giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh ĐOAN CHƯƠNG

Ngày 21-9, tại TPHCM, Sở Công thương TPHCM tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng TPHCM, tập trung các giải pháp mở rộng thị trường, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu thành phố tiếp tục tăng trong 8 tháng năm 2026.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%; nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86%.

Các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với máy vi tính, điện tử và linh kiện dẫn đầu, đạt 14,5 tỷ USD. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của TPHCM, tiếp đến là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu và chủ yếu là nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất, cho thấy yêu cầu nâng khả năng tự chủ nguồn cung, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Trong 4 tháng cuối năm, ngành công thương thành phố sẽ tập trung mở rộng thị trường, khai thác các FTA, kết nối doanh nghiệp với đối tác quốc tế; đồng thời thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển logistics để nâng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhấn mạnh, phát triển xuất nhập khẩu gắn với logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu là nhiệm vụ quan trọng để nâng sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Do đó, TPHCM thúc đẩy xuất khẩu theo hướng nâng chất lượng, giá trị gia tăng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, cơ hội thị trường, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với mở rộng thị trường, thành phố cần kết nối chặt xuất nhập khẩu với logistics, phát huy lợi thế cảng biển, khu công nghiệp, khu chế xuất và các đầu mối sản xuất - thương mại; tăng kết nối doanh nghiệp xuất nhập khẩu với doanh nghiệp logistics để giảm chi phí toàn chuỗi.

Sau hội nghị, các cơ quan liên quan phải phân loại kiến nghị, xác định vấn đề cần xử lý ngay, giải pháp dài hạn hoặc kiến nghị Trung ương, đưa các nội dung trao đổi thành hành động cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, xử lý vướng mắc theo nguyên tắc “rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả”. Nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải tập trung giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền kịp thời kiến nghị Trung ương.