TPHCM tăng giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường

Phụ huynh TPHCM đưa con đến trường.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản triển khai các yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường trong thời gian thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương khẩn trương rà soát các tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển đến trường có nguy cơ mất an toàn; tập trung vào các điểm trường, tuyến đường, vị trí, khu vực có nguy cơ gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị phối hợp xây dựng phương án cụ thể cho từng vị trí, từng nhóm học sinh có nguy cơ cao. Tuyệt đối không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với UBND cấp xã, lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tại các vị trí xung yếu.

Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị phải xác định rõ điều kiện thời tiết, mực nước và những tình huống buộc phải tạm dừng việc đưa đón học sinh; đồng thời thông tin kịp thời đến nhà trường, phụ huynh và học sinh để chủ động thực hiện.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề nghị UBND xã, phường, đặc khu chủ động rà soát tổng thể nhu cầu sửa chữa, đầu tư cầu, đường và công trình giao thông tại các khu vực phục vụ học sinh đến trường; xác định những vị trí cấp thiết, trọng yếu để ưu tiên bố trí, lồng ghép nguồn lực theo quy định.

Đối với những vị trí chưa thể khắc phục ngay, cần có giải pháp cảnh báo, phân luồng, hỗ trợ, đưa đón hoặc phương án đi lại thay thế an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế; không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông, đi lại khó khăn.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình giao thông trên địa bàn; duy trì thông tin thường xuyên giữa nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

Khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở, chia cắt hoặc tình huống có nguy cơ mất an toàn, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền, không tổ chức cho học sinh di chuyển qua khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn, đuối nước và ứng phó với các tình huống nguy hiểm trên đường đến trường.

Các trường đồng thời tổ chức kiểm tra thảm cây xanh, phối hợp với đơn vị chức năng có phương án xử lý kịp thời; kiểm tra hệ thống thoát nước, mái che, tường rào, hệ thống điện tại đơn vị nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.