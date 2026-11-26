Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 185 và Công văn chỉ đạo số 8061 về công tác PCCC và CNCH; làm rõ những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, các đơn vị trao đổi, thống nhất việc triển khai Đề án thành lập Tổ PCCC tự nguyện tại địa bàn dân cư. Đây là giải pháp nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý ban đầu các tình huống cháy, nổ; huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an toàn PCCC ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Quang cảnh buổi làm việc

Một nội dung quan trọng khác là phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, kinh doanh, bảo quản và sử dụng khí gas an toàn. Các đơn vị thống nhất tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân chấp hành quy định về an toàn PCCC, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn PCCC trong sử dụng điện; hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện, không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng quá tải và chủ động ngắt các thiết bị điện khi không cần thiết.

Thông qua buổi làm việc, Đội CC&CNCH Khu vực 5 cùng UBND, Công an 3 phường thống nhất tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn.