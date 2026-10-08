TPHCM tăng cường kiểm tra chợ, cơ sở sản xuất thực phẩm, bếp ăn trường học dịp cuối năm

Chiều 8/10, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Lê Minh Hải - Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, Sở sẽ triển khai các đợt kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.

Theo đó, trong quý IV, ngành chức năng tập trung kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh những nhóm thực phẩm được người dân sử dụng nhiều vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Hiện Sở ATTP TPHCM đang triển khai kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học nhằm đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh. Việc kiểm tra được phân định rõ trách nhiệm giữa sở và chính quyền phường, xã, hướng tới tất cả bếp ăn tập thể trường học đều được kiểm tra.

Đối với thị trường thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, hoạt động kiểm tra dự kiến kéo dài từ tháng 12 đến tháng Giêng, tập trung vào các chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm và các đại lý phân phối.

Ông Lê Minh Hải - Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Ảnh: P.Thương.

Theo ông Lê Minh Hải, việc tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Tùy từng trường hợp, Sở ATTP TPHCM có thể phối hợp lực lượng quản lý thị trường để xử lý vi phạm.

Phó Giám đốc Sở ATTP TPHCM cho biết, điểm khác biệt trong năm 2026 là trách nhiệm kiểm tra giữa Sở ATTP TPHCM và chính quyền phường, xã được phân định rõ hơn. Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm theo loại hình hộ cá thể, từ đầu năm, chính quyền cấp xã đã được giao trách nhiệm quản lý, kiểm tra.

Liên quan đến ngộ độc thực phẩm, ông Hải cho biết, theo đánh giá của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận một số trường hợp ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên quy mô ít hơn. Trước thực trạng này, Sở ATTP TPHCM đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Sở đã tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trong đó phân định rõ trách nhiệm của phường, xã, Sở ATTP và các Sở, ngành liên quan ngay từ khâu phòng ngừa, thay vì chờ xảy ra sự cố mới xử lý.

Sở cũng tham mưu thành phố ban hành quy chế phối hợp trong điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhằm tránh lúng túng giữa các đơn vị khi xảy ra sự cố.

Quy chế xác định cụ thể những trường hợp phường, xã phải chủ động xử lý từ đầu và Sở ATTP thực hiện hướng dẫn; đồng thời quy định những trường hợp sở trực tiếp xử lý, địa phương phối hợp. Qua đó, công tác ứng phó, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm được triển khai chủ động, đồng bộ hơn.

Bên cạnh ngành y tế và chính quyền địa phương, lực lượng công an, quản lý thị trường cũng tham gia phối hợp nhằm tăng cường kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.