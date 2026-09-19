TPHCM tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học

Suất ăn bán trú của một trường tiểu học tại TPHCM.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có công văn gửi UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Các cơ sở giáo dục phải khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục hành chính, pháp lý với đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căn tin để tổ chức bữa ăn bán trú trong thời gian sớm nhất, phù hợp với thực tế của đơn vị và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn cam kết không cung cấp vượt quá số lượng suất ăn trong ngày so với năng lực thực tế.

Các trường cần sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, có đánh giá tỷ lệ các chất sinh năng lượng để tổ chức bữa ăn theo Hướng dẫn dinh dưỡng ban hành kèm Quyết định số 3958/QĐ-BYT ngày 25/12/2025 của Bộ Y tế, qua đó tăng cường quản lý bữa ăn học đường.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề nghị các trường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Theo đó, mỗi trường phải phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Các trường đồng thời phải tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh thông qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc nhóm liên lạc trực tuyến.

Nội dung công khai gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh, tạo cơ sở để phụ huynh theo dõi, giám sát chất lượng bữa ăn tại trường.