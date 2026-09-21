TPHCM tăng cường hợp tác với Pháp và Hungary về AI, logistics, giao thông đô thị

Đoàn công tác dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở nhật báo La Marseille

Chuyến thăm và làm việc diễn ra từ ngày 12-9 đến 20-9. Hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”. Đồng thời tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Pháp và Hungary.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà lưu niệm đến ông Boris Melmoux-Eude, Tổng Cục trưởng Cục Hành chính và Công vụ Pháp

Tại Paris, đoàn đã làm việc với Tổng cục Hành chính và Công vụ (Bộ Công vụ và Cải cách Nhà nước, Pháp), Đảng Cộng sản Pháp, Khoa Khoa học máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Viện Bách khoa Paris.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực mới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn cũng có buổi làm việc, gặp gỡ với Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thị trưởng Marseille Anthony Gonçalves

Tại Marseille, đoàn đã gặp và làm việc với Phó Thị trưởng Thành phố; dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở nhật báo La Marseille; làm việc với Lãnh đạo Nhật báo và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Marseille.

Phó Thị trưởng Anthony Gonçalves đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, đặc biệt vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bến cảng Nhà Rồng để đặt chân đến cảng Marseille.

Phó Thị trưởng TP Marseille mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai thành phố cảng trong những nội dung là Marseille có thế mạnh như kinh tế biển, logistic, phát triển đô thị cảng mới gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, y tế, văn hóa, giáo dục…

Hai bên thống nhất xác định một số lĩnh vực ưu tiên, giao cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực cảng biển - logistics, hợp tác y tế và giao lưu nhân dân.

* Trong khuôn khổ chuyếnthăm và làm việc tại Hungary, đoàn đã làm việc với Chính quyền thủ đô Budapest, Đảng Công nhân Hungary và làm việc, gặp gỡ với Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam tại Hungary.

Hai bên đã chia sẻ nhiều nội dung hợp tác về quản lý đô thị, quy hoạch và giao thông công cộng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Budapest và đại diện các Hội, Đoàn người Việt Nam tại Hungary.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch giao thông công cộng, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý giao thông đô thị, lĩnh vực mà Budapest có kinh nghiệm và thế mạnh với mục tiêu đưa giao thông công cộng đáp ứng 50% nhu cầu đi lại của người dân.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng, đại diện các hội, các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất và mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết giao các đầu mối của TPHCM tiếp nhận đề xuất; đồng thời "đặt hàng" nhiều nội dung cụ thể và mong muốn các bạn trẻ đang học tại Hungary mang kinh nghiệm, tri thức về đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết làm trưởng đoàn đã làm việc với Chính quyền Budapest

Chuyến thăm của đoàn đến Pháp và Hungary lần này khẳng định sự chủ động, tích cực của TPHCM trong triển khai các hoạt động đối ngoại ở cấp địa phương, qua đó thắt chặt mối quan hệ với các đối tác truyền thống tại hai nước; huy động nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để tạo thêm động lực phát triển thành phố trong tình hình mới, qua đó góp phần quảng bá và nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của thành phố.