Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi làm việc ngày 26-11-2026. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa khi năm nay đánh dấu 35 năm hoạt động của Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt Nam, cũng là 35 năm hợp tác với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Đại học Oxford, OUCRU và Quỹ Wellcome - quỹ từ thiện độc lập của Vương quốc Anh - đã đồng hành cùng ngành y tế TPHCM trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác nghiên cứu, phòng, chống dịch bệnh, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi tiếp Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng của TPHCM trên nhiều lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực y tế, TPHCM và các đối tác Anh đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, nổi bật là các chương trình hợp tác với Đại học Oxford, Đại học Liverpool và Bệnh viện Nhi Alder Hey.

Hiện nay, ngành y tế TPHCM tập trung phát triển hệ sinh thái y tế thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh quy mô dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở y tế hàng đầu thế giới, trong đó có Đại học Oxford và các đối tác Anh.

Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đề nghị OUCRU tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và các cơ sở y tế trên địa bàn trong nghiên cứu, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực ứng phó với các dịch bệnh mới nổi; hỗ trợ phát triển Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bên cạnh đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế trên cơ sở bảo đảm an toàn dữ liệu, đạo đức nghiên cứu và lợi ích của người bệnh; mở rộng các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, hỗ trợ phát triển đội ngũ bác sĩ và nhà khoa học trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tặng quà lưu niệm đến Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định TPHCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Oxford, OUCRU và các đối tác Anh triển khai hiệu quả, lâu dài các chương trình hợp tác, góp phần thực hiện mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Đáp lời, Giáo sư Irene Tracey cho biết trong nhiều năm qua, Đại học Oxford đã hợp tác với các cơ quan, đơn vị y tế, nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và năng lực nghiên cứu, trong đó TPHCM là địa phương thể hiện rõ nét cam kết hợp tác này.

Nhất trí với các đề xuất của lãnh đạo TPHCM, Giáo sư Irene Tracey cam kết Đại học Oxford sẽ tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo kỹ năng chuyên môn, quản lý và phát triển đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhà nghiên cứu.