TPHCM tăng cường giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về giao thông

Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TPHCM) truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ dành cho học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND 168 xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đề nghị triển khai biện pháp giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trong thời gian từ ngày 15/8 đến 30/9/2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM tiếp nhận văn bản của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM về danh sách các trường học có học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến 30/9/2026, toàn thành phố có 284 đơn vị trường học có học sinh, sinh viên vi phạm. Các đơn vị này thuộc nhiều loại hình, gồm trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng và trung cấp.

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ triển khai biện pháp giáo dục phù hợp; đồng thời nhắc nhở các đơn vị báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên vi phạm, Sở yêu cầu tiếp nhận danh sách do lực lượng công an chuyển đến hoặc nhận tại Phòng Học sinh, sinh viên thuộc Sở GD&ĐT TPHCM để rà soát, đối chiếu với danh sách người học đang theo học tại đơn vị.

Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường phối hợp với gia đình triển khai các biện pháp xử lý theo quy định đối với từng trường hợp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, đồng thời chú trọng giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục có nhiều học sinh vi phạm hoặc để tình trạng vi phạm kéo dài qua nhiều đợt báo cáo trong năm học 2026-2027 rà soát, kiểm điểm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại đơn vị.

Bên cạnh đó, các trường cần ghi nhận cam kết của phụ huynh về việc không giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định; đồng thời yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm các quy định của pháp luật về giao thông.