TPHCM: Tăng cường các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách

Chiều 5/11/2026, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm tháng 11-2026; nhằm triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt trên 01 triệu tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội nghị.

Phát biểu định hướng cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị… để đóng góp vào mục tiêu chung của năm.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, chúng ta thấy đầu tư công thuộc top các tỉnh, thành tốt nhất của cả nước. Tuy nhiên, khối lượng còn lại cũng rất lớn, cho nên phải phấn đấu làm sao cho được 100%. Bởi vì, giải ngân đầu tư công có vai trò rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, thành phố phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư tư, gồm FDI và đầu tư trong nước. Thành phố đã lựa chọn 15 dự án lớn, trọng điểm, chiến lược của các nhà đầu tư chiến lược để tập trung tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ.

Về thu ngân sách, thành phố đang đạt được những kết quả tốt và sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến cuối năm để đạt 1 triệu tỉ đồng. Hoàn thiện các văn bản dưới luật để triển khai Luật Phát triển đô thị. Từ nay đến cuối năm phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% số văn bản theo kế hoạch. Đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đến hết tháng 10, thành phố đã khám gần 7 triệu người, đạt khoảng 54% dân số, khoảng 6,2 triệu người đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại được triển khai đồng bộ. Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%. Công tác điều hành thu, chi ngân sách được tập trung thực hiện, thu ngân sách đạt 767,23 nghìn tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 19,1 tỷ USD, gấp hơn 3,15 lần so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước. Đây là những kết quả nổi bật, thể hiện sức hấp dẫn và khả năng thu hút nguồn lực đầu tư của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Công tác đầu tư phát triển, nhất là đầu tư công, được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến rõ nét; giải ngân đầu tư công đạt 80,1%, vượt mức bình quân chung cả nước. Thành phố chủ động rà soát, phân loại, xác định hướng xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc; tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tiếp tục được triển khai ổn định, thông suốt. Công tác hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách và tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị được tập trung triển khai; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và các nền tảng số dùng chung tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức đa dạng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế được triển khai kịp thời. Công tác phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch được tập trung thực hiện.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao vị thế và huy động nguồn lực phục vụ phát triển Thành phố. Trong 10 tháng, lực lượng chức năng đã khám phá 5.165/6.457 vụ án về trật tự xã hội; đấu tranh, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 1.838 vụ, tăng 5.421 đối tượng); phát hiện, xử lý 2.154 vụ, 2.303 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tăng 870 vụ; tăng 865 đối tượng); phát hiện, đấu tranh 2.378 vụ, 2.457 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm (tăng 1.521 vụ; tăng 1.569 đối tượng).

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh báo cáo

Trong tháng 11, Thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các nghị quyết, chương trình, đề án chiến lược của Trung ương và Thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách. Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng. Tập trung công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông kết nối; phát triển nhà ở xã hội; Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường;

Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; Phát triển văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tài sản công và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.