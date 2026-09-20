TPHCM tăng 81 bậc, đứng thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới

Metro số 1 đi qua khu vực phường An Khánh, kết nối hạ tầng giao thông và không gian đô thị phía Đông TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM cũng được đưa vào nhóm 5 đô thị đáng chú ý (Cities to Watch) tại châu Á - Thái Bình Dương, cùng Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent.

Chỉ số được xây dựng từ 27 chỉ tiêu thuộc 5 nhóm: kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng sống, môi trường và quản trị. TPHCM lần lượt xếp hạng 142 về kinh tế, 71 về nguồn nhân lực, 342 về chất lượng sống, 555 về môi trường và 625 về quản trị.

Theo dữ liệu trong báo cáo, năm 2025, TPHCM có GDP 128 tỷ USD, GDP bình quân đầu người 9.000 USD và dân số 14,2 triệu người. Ba thế mạnh được Oxford Economics chỉ ra là tăng trưởng GDP nhanh, bình đẳng thu nhập tương đối cao và ổn định kinh tế. Thành phố được dự báo thuộc nhóm 50 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới.

So với năm 2025, thứ hạng của TPHCM cải thiện ở các nhóm quản trị, nguồn nhân lực và kinh tế, lần lượt tăng 194, 106 và 69 bậc. Tuy nhiên, chất lượng sống giảm 17 bậc, môi trường giảm 100 bậc. Đây là hai lĩnh vực thành phố xác định tập trung xử lý trong giai đoạn 2026-2030.

Từ vị trí sau Hà Nội trong bảng xếp hạng năm 2025, TPHCM vươn lên dẫn đầu cả nước năm 2026, trên Hà Nội (243), Đà Nẵng (375) và Hải Phòng (667). Trong ASEAN, thành phố xếp sau Singapore (29), Kuala Lumpur (65), Bangkok (122) và Jakarta (140).

Ở châu Á, TPHCM đứng sau Seoul (38), Thâm Quyến (93), nhưng trên Thượng Hải (216), Delhi (268) và Mumbai (330).

Oxford Economics dự báo đến năm 2050, quy mô GDP của TPHCM sẽ gần bằng Berlin. Thu nhập bình quân đầu người, hiện ngoài nhóm 500 đô thị dẫn đầu, được dự báo vượt mức trung bình châu Âu vào năm 2045.

Global Cities Index được công bố thường niên, xếp hạng 1.000 đô thị lớn nhất tại 163 quốc gia. Bảng xếp hạng sử dụng ranh giới khu vực đô thị chức năng, không trùng với địa giới hành chính. Riêng nhóm quản trị được đo ở cấp quốc gia, nên các đô thị trong cùng một nước nhận cùng số điểm.