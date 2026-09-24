TPHCM tận dụng nhà, đất dôi dư để giảm tải loạt bệnh viện lớn

Sáng 24/9, đoàn Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì đã khảo sát một số khu nhà, đất dôi dư và làm việc với các đơn vị về phương án phát triển, mở rộng cơ sở y tế trên địa bàn.

Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, thành phố cần điều chuyển, bố trí lại các cơ sở y tế theo hướng hợp lý, ưu tiên giải quyết những nơi đang chịu áp lực lớn. Những khu đất, trụ sở đang bỏ trống trong khi ngành y tế có nhu cầu sử dụng cần được khẩn trương khai thác, tránh lãng phí.

TPHCM tận dụng nhiều khu nhà, đất dôi dư để mở rộng cơ sở y tế, giảm tải các bệnh viện. Ảnh: P.Thương.

Tận dụng khu đất bỏ trống hơn 10 năm để giảm tải Bệnh viện Tâm thần

Đối với Bệnh viện Tâm thần, TPHCM trước đó đã thống nhất chuyển đổi cơ sở của HCDC trên đường 3 Tháng 2 để bố trí Cơ sở 3, ưu tiên phục vụ trẻ em.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, cơ sở cũ chỉ rộng 218m² nhưng mỗi ngày tiếp nhận 300-500 lượt trẻ, dẫn đến tình trạng người bệnh phải ngồi tràn ra hành lang, vỉa hè. Sau chỉ đạo của thành phố, Sở Y tế, Bệnh viện Tâm thần và HCDC đã cải tạo cơ sở mới trong vòng một tháng, tạo không gian khang trang hơn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Trong khi đó, Cơ sở 1 Bệnh viện Tâm thần, nơi khám và cấp cứu bệnh nhân người lớn, có diện tích chưa tới 1.000m² nhưng mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 lượt người, điều kiện phục vụ còn hạn chế.

Để giảm tải, thành phố dự kiến tạm bố trí khu nhà, đất tại phường Phú Lâm đã bỏ trống hơn 10 năm cho Bệnh viện Tâm thần.

Mục tiêu không chỉ cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên y tế mà quan trọng hơn là bảo đảm người bệnh, nhất là trẻ em, được thụ hưởng điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Do cơ sở đã xuống cấp, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính khẩn trương tìm nguồn kinh phí cải tạo, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và xử lý nước thải y tế.

Sau khi Cơ sở 1 Bệnh viện Tâm thần được di dời tạm về Phú Lâm, mặt bằng hiện hữu sẽ được trả lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để khai thác công năng khác.

Giảm tải nhưng không để gián đoạn khám, chữa bệnh

Đối với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, việc di dời kho hồ sơ về khu đất 824 Võ Văn Kiệt vẫn được triển khai. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, hoạt động khám, chữa bệnh phải được duy trì liên tục, không để gián đoạn.

Đoàn khảo sát tại các khu đất, nhà đang dư dôi. Ảnh: P.Thương.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Sở Y tế phối hợp các sở, ngành nghiên cứu tạm bố trí khu đất 314 Trần Phú cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, với yêu cầu cơ sở này phải phục vụ khám, chữa bệnh, không sử dụng đơn thuần cho hoạt động hành chính.

"Việc cung cấp dịch vụ y tế không được đứt gãy, không bị gián đoạn, không để khoảng trống", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh.

Theo định hướng, khu đất 314 Trần Phú có thể vận hành theo mô hình "hai trong một", vừa là Trạm Y tế phường An Đông, vừa là cơ sở giảm tải cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Ông Lộc lưu ý phương án sử dụng khu đất phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm hiệu quả, vừa duy trì hoạt động y tế liên tục vừa tận dụng tối đa tài sản công, tránh để đất và trụ sở bỏ trống, lãng phí.

Đối với tòa nhà 262-264-266 (trụ sở Chi cục Thuế Quận 5 cũ) đang bỏ trống, ông Lộc giao các sở, ngành nghiên cứu khai thác cho y tế. Trường hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương không sử dụng, có thể nghiên cứu bố trí cho Bệnh viện An Bình hoặc Bệnh viện Quân y 7A.

Theo ông Lộc, việc bố trí thêm cơ sở nhằm từng bước giảm tình trạng quá tải, cải thiện không gian và điều kiện làm việc cho nhân viên y tế, đồng thời giảm thời gian chờ đợi, tình trạng ngột ngạt cho người bệnh, nhất là tại các bệnh viện hạng 1, tuyến cuối.

Mở rộng không gian cho Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Đối với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, thành phố định hướng tạm thời sử dụng cơ sở Trạm Y tế Chợ Lớn để hỗ trợ giảm tải cho bệnh viện, đồng thời tìm vị trí đất mới cho trạm y tế.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Chợ Lớn là một trong những phường đầu tiên triển khai trạm y tế kiểu mẫu. Trong thời gian sử dụng cơ sở hiện hữu để giảm tải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hoạt động của Trạm Y tế Chợ Lớn vẫn phải được duy trì, không để gián đoạn.

Việc mở rộng các cơ sở y tế mục tiêu không chỉ cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên y tế mà quan trọng hơn là bảo đảm người bệnh, nhất là trẻ em, được thụ hưởng điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ảnh: P.Thương.

Thành phố có thể nghiên cứu mô hình "hai trong một", tương tự phương án tại phường An Đông. Theo đó, một phần cơ sở được bố trí để Trạm Y tế Chợ Lớn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh không lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh và theo dõi mô hình bệnh tật, dân số; phần còn lại phục vụ hoạt động giảm tải của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Ông Lộc cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, không để kéo dài, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn khi chuyển đổi công năng.

Theo định hướng chung, các trạm y tế không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn có thể đóng vai trò hậu cần cho bệnh viện tuyến trên khi xảy ra thảm họa, dịch bệnh. Vì vậy, cơ sở vật chất cũng cần được đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.

Các bệnh viện phấn khởi khi được bố trí thêm cơ sở giảm tải

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 9.000 lượt khám ngoại trú và gần 1.000 bệnh nhân nội trú. Lượng người bệnh lớn khiến nhiều khoa, phòng chịu áp lực về giường bệnh và không gian điều trị.

Tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: P.Thương.

Trước phương án tạm sử dụng cơ sở Trạm Y tế Chợ Lớn để giảm tải, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đánh giá đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh viện. Với hạ tầng có sẵn, bệnh viện có thể rút ngắn thời gian cải tạo để sớm đưa vào hoạt động.

Giai đoạn đầu, cơ sở dự kiến phục vụ khám ngoại trú, sau đó có thể mở rộng thêm các khoa, phòng nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, đây mới là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, bệnh viện mong muốn được bố trí cơ sở có quy mô lớn hơn để phát triển thành bệnh viện đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng.

Trong khi đó, BS.CKII Võ Đức Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, phần lớn cơ sở vật chất của bệnh viện đã cũ, diện tích hạn chế trong khi lượng người bệnh đông.

Trước mắt, bệnh viện dự kiến sử dụng cơ sở 314 Trần Phú để bố trí một số hoạt động trong thời gian thi công các khối nhà tại cơ sở hiện hữu. Sau khi dự án hoàn thành, nơi này được định hướng phục vụ khám, chữa bệnh.