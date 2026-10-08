TPHCM: Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm giảm

Chiều 8-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo

Chưa ghi nhận điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

Tại họp báo, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết từ ngày 15-12-2025 đến hết ngày 14-9-2026, trên địa bàn TPHCM xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông làm 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 14,5% (giảm 108 người), số người bị thương giảm hơn 21%.

“Đây là kết quả tích cực từ nỗ lực của nhiều ban ngành, đoàn thể. Tuy nhiên, hậu quả do tai nạn giao thông gây ra vẫn để lại những tổn thất to lớn đối với gia đình nạn nhân và xã hội”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn thông tin tại họp báo

Qua rà soát, trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM chưa ghi nhận điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Phòng PC08 vẫn phân tích từng vụ tai nạn giao thông để nhận diện những tuyến đường, khu vực và thời điểm có tỷ lệ tai nạn giao thông cao. Kết quả phân tích cho thấy, các tuyến tỉnh lộ xảy ra số vụ tai nạn giao thông chiếm khoảng 46% tổng số vụ tai nạn giao thông tại TPHCM; tiếp đó là đường liên xã với hơn 30%.

Các vụ tai nạn thường xảy ra tại những khu vực xa trung tâm, vùng ngoại thành. Có khoảng 33% số vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Phân tích cho thấy số vụ tai nạn thường tăng vào thứ bảy và chủ nhật.

Kiểm soát xe công trình, hạn chế ảnh hưởng giao thông

Tại họp báo, ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố triển khai nhiều dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhằm hạn chế tình trạng xe công trình ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng chỉ cấp phép xe lưu thông ra vào công trình xây dựng ngoài giờ cao điểm để thực hiện các hạng mục cấp bách. Đối với các trường hợp khác, chỉ cấp phép lưu thông vào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Ông Phạm Quốc Huy phát biểu tại cuộc họp

Sở Xây dựng cũng phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe phục vụ thi công công trình lưu thông không đúng quy định, không đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện nghị quyết quy định chính sách, cơ chế ưu đãi về đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì, khai thác để hỗ trợ phát triển các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố theo Luật Phát triển đô thị. Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tạo lập 25.000 căn nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Liên đoàn Lao động TPHCM xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai mục tiêu tạo lập khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM đầu tư. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2026-2030.