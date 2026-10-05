TPHCM: Sôi nổi Ngày hội toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Lan tỏa kỹ năng PCCC đến mọi gia đình

Sáng 04/10, UBND P.Tân Bình tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH tại Nhà văn hóa phường (40/19D Ấp Bắc), gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026). Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng của P.Tân Bình là kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn, thực hành kỹ năng PCCC&CNCH, đưa kiến thức phòng cháy đến gần hơn với từng hộ dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Ngay sau lễ phát động, CAP Tân Bình đã tổ chức các lực lượng, đoàn thể trên địa bàn tuần hành tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính như Trường Chinh, Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa.

Các lực lượng mang theo những khuyến cáo về an toàn PCCC, vận động người dân chủ động kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn ngay tại gia đình. Sau hoạt động tuyên truyền trên các trục đường chính, lực lượng được chia thành nhiều tổ nhỏ, tiếp cận các tuyến hẻm sâu, khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê. Phối hợp với Ban điều hành khu phố, các tổ thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp các biện pháp phòng cháy, thoát nạn.

CAP Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Từ thực tế tuyên truyền tại khu dân cư, một số hộ dân đã tự nguyện tháo gỡ lồng sắt, "chuồng cọp", mở thêm lối thoát nạn tại ban công; đồng thời di dời bảng hiệu, biển quảng cáo có nguy cơ che chắn lối thoát hiểm. Đây là những việc làm thiết thực nhằm tạo thêm điều kiện thoát nạn khi xảy ra cháy, đặc biệt tại nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ và các khu dân cư đông người.

Trước đó, ngày 03/10, CAP Tân Bình phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 14 tổ chức tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại khu dân cư. Trong tình huống giả định, lực lượng tại chỗ thực hành các bước báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, tìm kiếm, cứu người và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; đồng thời phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi tình huống phát triển phức tạp. Qua thực tập, những kiến thức vốn được truyền đạt bằng lý thuyết được chuyển thành các thao tác cụ thể. Người tham gia trực tiếp làm quen với phương pháp xử lý khi phát hiện cháy, cách sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức thoát nạn và phối hợp cứu người.

Cùng với tuyên truyền và thực hành, P.Tân Bình tiếp tục củng cố lực lượng PCCC tại cơ sở. Trong đợt hoạt động, địa phương ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; công bố quyết định thành lập 32 đội PCCC dân phòng và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng này. Việc củng cố các mô hình và lực lượng tại chỗ nhằm nâng cao khả năng phát hiện, báo động, hỗ trợ thoát nạn và xử lý đám cháy ngay từ thời điểm ban đầu. Đối với lực lượng PCCC dân phòng, nội dung huấn luyện tập trung vào kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn, cứu người; sử dụng, kiểm tra và bảo quản phương tiện PCCC.

Từ những hoạt động trên cho thấy, hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà được P.Tân Bình cụ thể hóa bằng những hoạt động trực tiếp tại khu dân cư. Mục tiêu là giúp người dân nhận diện nguy cơ, biết cách xử lý tình huống ban đầu và quan trọng hơn là chủ động tạo điều kiện an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

CAP Tân Bình vận động người dân nêu cao ý thức chủ động phòng ngừa hỏa hoạn

Nâng cao nghiệp vụ, khả năng ứng phó

Cũng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH, tại nhiều địa bàn, các lực lượng cơ sở tổ chức hội thao nghiệp vụ, tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp và xử lý tình huống thực tế. Sáng 03/10, tại Quảng trường Trung tâm hành chính phường, UBND P.Dĩ An tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2026, với sự tham gia của lực lượng dân phòng 28 khu phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã có mặt, chuẩn bị cho các phần thi với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao. Không khí hội thao diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân. Nội dung thi đấu là chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy và CNCH. Mỗi đội gồm 6 vận động viên chính thức và 1 vận động viên dự bị, trong đó có một vận động viên đóng vai người bị nạn, trọng lượng trên 45kg.

Các đội thực hiện liên hoàn nhiều nội dung nghiệp vụ, từ dùng kìm cộng lực cắt khóa, mở cửa mô hình; tiếp cận, cố định và đưa người bị nạn bằng cáng cứu thương về đích; vượt chướng ngại vật, di chuyển tài sản đến sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy và khóa van bình gas. Thời gian thực hiện tối đa 8 phút, phần thi chỉ được công nhận hoàn thành khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Với tinh thần "Đoàn kết - Kỷ luật - Nhanh chóng - An toàn", các đội thi đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, thao tác nhanh và khả năng xử lý tình huống trong điều kiện thực hành. Qua từng phần thi, kỹ năng sử dụng phương tiện, tổ chức chữa cháy, cứu người và phối hợp giữa các thành viên được thể hiện rõ.

P.Dĩ An tổ chức hội thao diễn tập PCCC hưởng ứng ngày 04/10

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 tăng cường tuyên truyền phòng, chống hỏa hoạn trên xe khách đường dài

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội khu phố Thắng Lợi 1; giải Nhì thuộc về đội khu phố Bình Đường 5 và giải Ba thuộc về đội khu phố Tân Long 1.

Cùng ngày, tại trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 trên đường Ba Tháng Hai, CAP Diên Hồng phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM và UBND các phường Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH liên phường năm 2026. Hội thao có sự tham gia của lực lượng PCCC cơ sở, Tổ liên gia an toàn PCCC, dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đội tranh tài ở những nội dung thực hành như vượt chướng ngại vật, chữa cháy và CNCH. Không chỉ tạo sân chơi nghiệp vụ, hoạt động còn là dịp để các lực lượng PCCC tại cơ sở giao lưu, học hỏi, cọ xát thực tế, nâng cao khả năng phối hợp khi xử lý sự cố. Qua đó, phương châm "4 tại chỗ" tiếp tục được cụ thể hóa bằng những kỹ năng và thao tác thực hành, giúp lực lượng tại cơ sở chủ động hơn khi có cháy, nổ xảy ra.

Từ tuyên truyền lưu động, hướng dẫn từng hộ dân, thực tập phương án đến tổ chức hội thao nghiệp vụ, các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH trên địa bàn TPHCM đang hướng đến một mục tiêu chung: phòng cháy chủ động từ cơ sở, xử lý kịp thời ngay từ ban đầu và nâng cao khả năng bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Mỗi hộ gia đình chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị đun nấu; bảo đảm lối thoát nạn; trang bị phương tiện chữa cháy và biết cách sử dụng khi cần thiết sẽ góp phần hình thành thế trận PCCC toàn dân vững chắc. Cùng với đó, việc thường xuyên huấn luyện, thực hành và củng cố lực lượng PCCC tại cơ sở sẽ tạo thêm "cánh tay nối dài", hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp trong công tác phòng ngừa, chữa cháy và CNCH, góp phần xây dựng những khu dân cư an toàn.

Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền PCCC trên xe khách đường dài Chiều 30/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM) phối hợp Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông tổ chức tuyên truyền an toàn PCCC đến các nhà xe và hành khách tại Bến xe Miền Đông (cũ). Lực lượng PCCC&CNCH hướng dẫn các nhà xe, lái xe và hành khách nâng cao ý thức phòng cháy, chủ động bảo đảm an toàn trong quá trình lưu thông bằng phương tiện xe cơ giới, nhất là đối với các tuyến xe khách đường dài. Dịp này, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 phát tờ rơi tuyên truyền cho các nhà xe Phương Trang, Kim Lý, Tân Hưng, Kim Ngân, Đại Nghĩa, Thành Công... và hơn 300 hành khách đang có mặt tại bến. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ cho nhà xe, lái xe và hành khách, góp phần hạn chế nguy cơ cháy xảy ra trên phương tiện, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong suốt hành trình.