Các hoạt động tham quan, triển lãm, giao lưu nghệ thuật... diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, trải nghiệm và thêm trân trọng những giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đông đảo du khách, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn TP.HCM, đến tham quan Dinh Độc Lập, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, gắn liền với thời khắc trưa 30/4/1975 – ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối

Ngay từ sáng 24/11, khu vực Dinh Độc Lập đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân và du khách có mặt từ trước giờ mở cửa. Hoạt động miễn phí vé vào cổng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đã thu hút nhiều gia đình, bạn trẻ và khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu về một trong những công trình lịch sử tiêu biểu của đất nước.

Du khách hào hứng check-in bên xe tăng 390 và 843 – hai hiện vật lịch sử gắn liền với thời khắc Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, trưa 30/4/1975, đánh dấu sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là những chứng tích lịch sử có giá trị, góp phần tái hiện thời khắc hào hùng của dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay

Tại khuôn viên di tích, từng nhóm khách nối nhau tham quan, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên trong công trình, các không gian trưng bày, tư liệu lịch sử và khu vực giới thiệu phương tiện gắn với những dấu mốc của dân tộc thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, nhiều du khách dành thời gian đọc thông tin, tìm hiểu các hiện vật, tác phẩm và theo dõi những tư liệu trình chiếu để hiểu thêm về lịch sử Dinh Độc Lập.

Du khách tham quan, theo dõi những hiện vật trưng bày bên trong di tích

Không khí đông vui, nhộn nhịp tại di tích còn được tạo nên bởi sự hiện diện của nhiều nhóm khách ở các độ tuổi khác nhau. Từ những gia đình đưa con em đến tìm hiểu lịch sử, các bạn trẻ tranh thủ ghi lại hình ảnh tại công trình, đến những đoàn khách du lịch trong và ngoài nước, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh sinh động trong ngày đặc biệt này.

Chị Trần Bạch Yến, một du khách tham quan Dinh Độc Lập, chia sẻ: “Mọi người đến đây rất là đông đúc và không khí rất là nhộn nhịp”.

Xem các đoạn phim tư liệu lịch sử gắn liền với di tích Dinh Độc Lập

Trong khi đó, với anh Minh Khoa, một sinh viên, chuyến tham quan Dinh Độc Lập trong dịp này còn là cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.

Không khí rộn ràng tại Dinh Độc Lập nhân Ngày Văn hoá Việt Nam

Du khách tham quan di tích bằng xe điện

Việc được tham quan, quan sát những tư liệu và hiện vật tại di tích giúp người trẻ có thêm trải nghiệm thực tế, bổ sung kiến thức lịch sử ngoài những trang sách.

Việc được tham quan, quan sát những tư liệu và hiện vật tại di tích giúp người trẻ có thêm trải nghiệm thực tế, bổ sung kiến thức lịch sử ngoài những trang sách

VIDEO CLIP: Dinh Độc Lập TPHCM mở cửa miễn phí chào đón du khách nhân Ngày Văn hoá Việt Nam

Cùng với Dinh Độc Lập, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cũng là điểm đến thu hút đông đảo người dân và khách du lịch trong ngày 24/11. Từ khoảng 8 giờ sáng, nhiều lượt khách đã đến tham quan, tìm hiểu các giá trị nghệ thuật được lưu giữ tại bảo tàng.

Du khách trong và ngoài nước tìm đến Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM để tham quan, chiêm ngưỡng các tác phẩm văn hoá, mỹ thuật nhân Ngày Văn hoá Việt Nam

Trong không gian trưng bày, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng hàng ngàn tác phẩm thuộc các giai đoạn mỹ thuật cổ - cận đại và hiện đại. Những bức tranh sơn mài, tranh lụa, tranh sơn dầu cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, giúp công chúng có cái nhìn sinh động hơn về quá trình hình thành và phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại bảo tàng

Nhiều người thong thả dạo bước qua từng khu vực trưng bày, dừng lại đọc thông tin giới thiệu bên cạnh mỗi tác phẩm, tìm hiểu về chất liệu, nội dung cũng như ý nghĩa nghệ thuật. Không ít du khách tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trong không gian kiến trúc đặc trưng của bảo tàng.

Việc người dân chủ động dành thời gian đến các điểm di tích, bảo tàng trong ngày này cho thấy sức hút của những không gian văn hóa khi được mở rộng cơ hội tiếp cận với cộng đồng

Bạn Hoàng Kiến Quốc, khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, nhận xét: “Không gian bảo tàng được chia thành nhiều khu vực như tranh thời kháng chiến, thời hiện đại và thời xưa, với nhiều kiểu và hình thức vẽ khác nhau. Không gian được bố trí gọn gàng, các bức tranh phân bổ hợp lý, mang lại cảm giác đa dạng và mới lạ cho khách tham quan”.

Việc người dân chủ động dành thời gian đến các điểm di tích, bảo tàng trong ngày này cho thấy sức hút của những không gian văn hóa khi được mở rộng cơ hội tiếp cận với cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động miễn phí vé tại Dinh Độc Lập đã tạo điều kiện để nhiều người có thêm cơ hội tham quan, tìm hiểu lịch sử, qua đó đưa các giá trị di sản đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Bạn Hoàng Kiến Quốc, khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về bảo tàng với phóng viên

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM không chỉ diễn ra trong buổi sáng và tại các điểm tham quan cố định. Theo chương trình được giới thiệu, người dân và du khách còn có thể tiếp tục trải nghiệm các không gian nghệ thuật tại công viên Chi Lăng và phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối cùng ngày.

Các tác phẩm mỹ thuật tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí bất khuất và khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước

Từ các công trình lịch sử, bảo tàng đến những không gian nghệ thuật giữa trung tâm thành phố, các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo nên nhiều lựa chọn vui chơi, tham quan và tìm hiểu dành cho người dân, du khách.

Sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội mà còn thể hiện sự quan tâm của công chúng đối với các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật dân tộc.

Sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội mà còn thể hiện sự quan tâm của công chúng đối với các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật dân tộc

Thông qua những hoạt động thiết thực, văn hóa không chỉ được giới thiệu trong các không gian trưng bày mà còn hiện diện gần gũi trong đời sống, trở thành cầu nối để các thế hệ cùng tìm hiểu, trân trọng và tiếp tục gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ ngày 15 đến 24/11/2026, với nhiều chương trình tham quan, triển lãm, biểu diễn và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Đáng chú ý, theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, Dinh Độc Lập là một trong những địa điểm được miễn phí vé tham quan vào ngày 24/11 hằng năm. Đây là điều kiện thuận lợi để đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các gia đình, có cơ hội tìm hiểu lịch sử dân tộc. Bên cạnh đó, Bảo tàng TPHCM tổ chức các hoạt động trải nghiệm, triển lãm và workshop văn hóa; Công viên Chi Lăng diễn ra các hoạt động triển lãm nghệ thuật. Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách được tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm thủ công mỹ nghệ, tìm hiểu văn hóa và các hoạt động giải trí cộng đồng. Đặc biệt, tối 24/11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại ba địa điểm trên địa bàn.