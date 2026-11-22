19 giờ 30 các hoạt động, khu vực trưng bày mới chính thức mở cửa nhưng ngay từ chiều, hàng chục ngàn người dân đã đổ về khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan.

Điểm nhấn của các gian hàng giới thiệu ngành công nghiệp văn hóa là không gian được thiết kế với hình nón lá truyền thống, kết hợp giữa trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tác phẩm cùng với các hoạt động trải nghiệm.

Khu vực không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa chủ lực của TPHCM được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không gian ngành công nghiệp văn hóa quảng cáo được chia thành các cụm chủ đề khác nhau: báo chí phát thanh truyền hình, sự kiện, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo online...

Diễn đàn "Vai trò của ngành quảng cáo trong phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM" diễn ra chiều 22-11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: VĂN TUẤN

Không gian ngành công nghiệp thủ công mỹ nghệ cũng diễn ra sôi nổi với các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đông đảo các bạn trẻ đã có cơ hội tham gia và được hướng dẫn làm hoa giấy thủ công truyền thống của làng nghề Thanh Tiên (TP Huế).

Đây cũng là một trong số những hoạt động nằm trong chương trình “Tự tay làm sản phẩm truyền thống" được hướng dẫn bởi các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, chuyên gia đến từ các làng nghề.

Trải nghiệm làm hoa giấy thủ công truyền thống của làng nghề Thanh Tiên (TP Huế) tại Không gian ngành công nghiệp thủ công mỹ nghệ. Ảnh: VĂN TUẤN

Không gian du lịch văn hóa TPHCM sôi nổi với các hoạt động trải nghiệm: vẽ trên nón lá và quạt, bày bán ẩm thực... thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Trong thời gian diễn ra chương trình, không gian này còn có thêm các hoạt động giới thiệu thông tin du lịch TPHCM, workshop trang trí bìa hộ chiếu, giao lưu khám phá văn hóa với các bảo tàng, đố vui nhận quà, khám phá ẩm thực Việt Nam...

Khách tham quan hào hứng tại gian hàng chuyển đổi số. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Không gian điện ảnh thu hút đông đảo người dân với các hoạt động trình chiếu tác phẩm điện ảnh, phim ngắn, phim truyền hình tiêu biểu có bối cảnh hoặc phản ánh đậm nét không gian, con người và đời sống văn hóa Thành phố; giới thiệu phim ngắn và tài năng trẻ; kết nối ý tưởng với nhà sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông…

Đặc biệt, vào lúc 20 giờ ngày 23-11, tại đây, dàn diễn viên và đoàn làm phim Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim sẽ có buổi giao lưu với khán giả; tối 24-11, diễn ra hoạt động giao lưu với hai đoàn phim: Bộ đôi siêu lầy và Trại giam hạnh phúc.

Giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khu vực gian hàng chuyển đổi số tập trung vào 3 chủ đề: xuất bản, chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng. Ở mảng xuất bản, trải nghiệm đọc sách số được nâng cấp với màn hình tương tác trực tiếp ngay tại gian hàng. Mảng chuyển đổi số, gian hàng giới thiệu những công nghệ mới nhất để dựng phim AI, thiết kế game…

Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm đọc bộ sách số mới ra mắt của Vietnam Airlines, thử in ảnh và tạo video bằng công nghệ AI dựa trên các mẫu có sẵn, trải nghiệm các tựa game văn hóa được xây dựng bằng công nghệ AI.

Khách tham quan quét mã QR để tìm đọc những bộ sách hay tại khu vực gian hàng chuyển đổi số

Ở lĩnh vực truyền thông đa nền tảng là sự xuất hiện của Fanos - nền tảng hạ tầng Fandom (nhóm người hâm mộ) dành cho mô hình nghệ sĩ và cộng đồng, hoạt động như một mạng xã hội dành riêng cho nghệ sĩ và người hâm mộ, hỗ trợ tối ưu tương tác, ghi nhận đóng góp của cộng đồng, cung cấp giải pháp bán vé và phát hành các sản phẩm số.

Thử tài vẽ nón lá tại gian hàng thủ công mỹ nghệ