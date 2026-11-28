Sức mua tại các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang TPHCM tăng rõ rệt trong những ngày cuối tuần, khi các thương hiệu đồng loạt tung khuyến mại nhân dịp Black Friday. Mức giảm sâu, nhiều sản phẩm có giá chỉ bằng một nửa ngày thường đang tạo sức hút, góp phần thúc đẩy Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027.

Khuyến mại sâu, sức mua tăng

Từ giữa trưa 27-11, nhiều trung tâm thương mại, tuyến phố thời trang tại phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường An Nhơn… đã tấp nập khách mua sắm. Hàng ngàn người đổ về các điểm bán lẻ, nhiều gian hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm ken kín khách.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Nguyễn Thị Linh, ngụ phường Bình Trưng, dành gần một giờ lựa đồ tại Vincom Center Đồng Khởi. Chị vui vẻ cho biết vừa mua được hai bộ quần áo thương hiệu Nhật Bản và một đôi giày cao gót với tổng hóa đơn 2 triệu đồng, trong khi giá ngày thường hơn 4 triệu đồng. “Thấy giá giảm sâu như vậy, tôi cũng bất ngờ”, chị Linh chia sẻ.

Người tiêu dùng chọn mua các mặt hàng giảm giá tại Vincom Center Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TPHCM) ngày 27-11. Ảnh: HÂN GIA

Theo đại diện ACFC, đơn vị thuộc Tập đoàn IPPG, sức mua khá tốt, lượng khách và đơn hàng tại các nhãn hàng thời trang quốc tế tăng đáng kể. Hệ thống AEON Mall Tân Phú Celadon (phường Tân Sơn Nhì), AEON Tạ Quang Bửu (phường Chánh Hưng)… cũng ghi nhận lượng khách tăng so với ngày thường, tập trung ở nhóm thời trang, hàng tiêu dùng và mỹ phẩm. Theo ước tính của các đơn vị, sức mua trong vài tuần gần đây tăng khoảng 10%-20%.

Mức ưu đãi phổ biến hiện từ 30%-70%, một số chương trình đồng giá, mua 1 tặng 1 hoặc giảm đến 80%. Nhiều thương hiệu quốc tế cùng các hệ thống mỹ phẩm tham gia đợt khuyến mại. Điểm đáng chú ý là người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn ở các phân khúc giá, từ hàng thiết yếu đến thời trang, mỹ phẩm thương hiệu quốc tế.

Đợt mua sắm này nằm trong chương trình “Shopping Season in Vibrant HCMC”, diễn ra từ ngày 1-11-2026 đến 5-2-2027, thu hút hơn 12.800 lượt doanh nghiệp và 5.000 điểm bán lẻ tham gia. Các chương trình Sài Gòn Mega Sale, City Sale tiếp tục được triển khai nhằm kéo dài sức mua.

Đáng chú ý, sự kiện “Quét QR - Mở mùa mua sắm” dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6-12; City Sale tổ chức từ ngày 18-12-2026 đến 3-1-2027 tại SC VivoCity và Thiso Mall Sala, với mức giảm giá lên đến 80%.

Kết nối mua sắm với nền tảng số

Chiều 27-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ chủ trì cuộc họp Tổ công tác về tiến độ triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, thành phố đang tập trung cho đợt cao điểm đầu tháng 12, với trọng tâm là Lễ kích hoạt “Quét QR - Mở mùa mua sắm” tại Công viên Lam Sơn, phường Sài Gòn, từ ngày 4 đến 6-12. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới tối thiểu 10.000 điểm chạm quảng bá và 5.000 điểm chạm ưu đãi thông qua mã QR tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, tòa nhà và các sự kiện trọng điểm.

Cùng với đó, 5 cụm không gian trải nghiệm mua sắm sẽ được tổ chức, gồm 3 cụm tại khu vực thu hút khách du lịch, người có mức chi tiêu cao và 2 cụm phục vụ công nhân, người lao động. Truyền thông được triển khai trên nhiều nền tảng, từ màn hình LED, trên báo chí, mạng xã hội đến livestream, tin nhắn SMS và hệ thống của doanh nghiệp.

Để bảo đảm tiến độ chương trình, Sở Công thương đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ; trong đó, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM phối hợp sở thống nhất phương án tổ chức lồng ghép lễ kích hoạt với công bố cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và các gói tín dụng kích cầu; ngành ngân hàng vận động tổ chức tín dụng phát triển các gói vay tiêu dùng, ưu tiên công nhân, người lao động; đơn vị vận hành metro số 1 hỗ trợ mặt bằng tại các nhà ga để tổ chức hoạt động kích cầu. Các địa phương chủ động rà soát sự kiện, kết nối doanh nghiệp và triển khai mô hình phù hợp.

Người tiêu dùng chọn mua các mặt hàng giảm giá tại một cửa hàng ở phường Sài Gòn (TPHCM), ngày 27-11. Ảnh: HÂN GIA

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ yêu cầu các đơn vị đôn đốc tiến độ, chuẩn hóa quy trình đối với những nhiệm vụ chậm triển khai; tập trung nguồn lực cho tuần cao điểm đầu tháng 12, nhất là các hoạt động chuyển đổi số, kích cầu bán lẻ và tích hợp giải pháp tài chính. Các sự kiện cần được kết nối thành chuỗi, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, tránh triển khai rời rạc. Thành phố cũng chú trọng truyền thông chuyên sâu, đánh giá hiệu quả kinh tế của từng hoạt động để có cơ sở điều chỉnh, nhân rộng.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực sẽ diễn ra liên tục trong cao điểm cuối năm. Từ ngày 28-11 đến 6-12, Công viên đường Hiền Vương (phường Phú Thạnh) tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất, với nhiều gian hàng ẩm thực, sản phẩm địa phương. Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TPHCM còn có Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4, góp thêm điểm đến trải nghiệm, mua sắm cho người dân và du khách...