TPHCM: Số hóa, phát triển quảng cáo ngoài trời bền vững

Hội nghị Triển khai các quy định pháp luật về quảng cáo và đối thoại với các doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn TPHCM. Ảnh: QUỐC THANH

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã triển khai nội dung Luật Quảng cáo sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo có liên quan...

Từ thực tế quản lý, ông Nguyễn Chí Kiên, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Quảng cáo TPHCM, cho rằng quảng cáo ngoài trời cần được nhìn nhận là một ngành kinh tế, đồng thời phải bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan và chất lượng không gian đô thị. Ông đề xuất cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng tiếp cận thực tế của từng vị trí quảng cáo, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Kiên, không gian quảng cáo nên được quản lý minh bạch, trong đó có thể nghiên cứu cơ chế đấu giá quyền khai thác các vị trí phù hợp.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, Sở đang nghiên cứu việc hoàn thiện chính sách theo hướng bảo đảm sự công bằng giữa các loại hình quảng cáo, nhất là trong bối cảnh hoạt động quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới phát triển nhanh.

Sở VH-TT TPHCM cũng đặt yêu cầu phát triển quảng cáo ngoài trời bền vững, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và hạn chế thất thoát nguồn lực.

Sở VH-TT TPHCM đã trình kế hoạch tổng rà soát, khảo sát lại toàn bộ bảng quảng cáo ngoài trời để xác định mật độ phù hợp. Dự kiến sau khảo sát, TPHCM sẽ xử lý, tháo dỡ dứt điểm hơn 500 bảng quảng cáo không phép và không hợp lệ đang tồn tại. Sở VH-TT đề nghị huy động nguồn lực xã hội để sớm hoàn thiện phần mềm quản lý quảng cáo điện tử liên thông, phục vụ công tác quản lý.