TPHCM sơ duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo dõi và kiểm tra chương trình sơ duyệt có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND TPHCM.

TPHCM sơ duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng được phân công đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng để triển khai công tác chuẩn bị, rà soát từng nội dung, phần việc theo kế hoạch. Từ bố trí khu vực hành lễ, đội hình tham gia, công tác lễ tân, hậu cần đến phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm các nghi thức được thực hiện thống nhất, đúng kịch bản, trang nghiêm và an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM kiểm tra, chỉ đạo buổi sơ duyệt

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và lực lượng tham gia cùng tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Từ sáng sớm, các lực lượng được phân công đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng

Qua buổi sơ duyệt, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm buổi lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm và quy tập tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Trong số này, có 307 bộ hài cốt được tìm thấy cùng di vật. Có 698 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập tại các vị trí riêng lẻ; 33 bộ hài cốt còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí thuộc khu A và 6 vị trí thuộc khu B.

Hài cốt các anh hùng liệt sĩ được phủ Quốc kỳ trang nghiêm

Theo kế hoạch, Lễ viếng và Lễ truy điệu chính thức sẽ diễn ra vào sáng 14/10 tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Trong khuôn khổ chương trình, thành phố tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các khu vực Nhà bia liệt sĩ trong công viên, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các thế hệ cách mạng đi trước.

Sau lễ truy điệu, 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, phường Long Bình. Để bảo đảm việc di chuyển diễn ra an toàn, trang nghiêm, các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án tổ chức đoàn xe, điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn tuyến.

Buổi sơ duyệt được chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm buổi lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, thành kính

Theo phương án dự kiến, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ sẽ xuất phát từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, di chuyển qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Toàn bộ lộ trình dài khoảng 26km.

Đoàn xe dự kiến di chuyển với tốc độ từ 20 - 25km/giờ, duy trì khoảng cách khoảng 20m giữa các phương tiện. Thời gian xuất phát cụ thể sẽ thực hiện theo sự điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Người dân được đề nghị chủ động theo dõi, chấp hành hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng khi đoàn xe đi qua, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và sự trang nghiêm của buổi lễ.

Đối với các lực lượng tham gia, việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc. TPHCM sẽ đón các anh trở về bằng tất cả sự trang trọng, lòng biết ơn và nghĩa tình của một thành phố luôn khắc ghi công lao những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Một số hình ảnh buổi tổng duyệt: