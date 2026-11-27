Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ chuyên môn từ hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Nghị định 393/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-12-2026, thay thế Nghị định 219/2025/NĐ-CP. Tại hội nghị, báo cáo viên đã phân tích, so sánh hai văn bản, làm rõ 12 nội dung thay đổi quan trọng và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, giúp các đơn vị dễ tiếp cận, nắm bắt và triển khai đúng quy định.

Theo đại diện Sở Nội vụ TPHCM, Nghị định 393/2026 thực hiện chủ trương “nới lỏng để thu hút, siết chặt để quản lý”, mở rộng diện miễn giấy phép lao động từ 15 lên 18 trường hợp, bổ sung nhân lực AI và chuyên gia công nghệ chiến lược. Tiêu chuẩn chuyên gia được mở rộng thành 6 nhóm điều kiện linh hoạt hơn; chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế nước ngoài cấp mà không yêu cầu điều kiện thừa nhận lẫn nhau.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Nghị định cũng tăng cường các yêu cầu quản lý, đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài.

Sở Nội vụ yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân bảo đảm sự minh bạch và trung thực trong hồ sơ. Tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các quy định mới, kê khai trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hồ sơ. Điều kiện của người nước ngoài được tuyển dụng tuyệt đối không được thấp hơn yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm đã nêu trong thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi làm giả hồ sơ hoặc cung cấp thông tin sai lệch.

Về quản lý hình thức làm việc và địa điểm, cần chấm dứt tình trạng lách luật đối với hình thức làm việc ngắn hạn. Nghị định mới quy định thời gian làm việc cộng dồn không quá 90 ngày/năm áp dụng cho mọi người sử dụng lao động. Trường hợp phát sinh quan hệ thuê mướn, trả lương tại Việt Nam phải xin giấy phép theo hình thức Hợp đồng lao động. Nghiêm cấm cho thuê lại lao động nước ngoài. Mọi thay đổi địa điểm làm việc ổn định, thường xuyên phải được thông báo trước ít nhất 3 ngày làm việc cho cả cơ quan cấp phép và cơ quan nơi dự kiến làm việc.

Nghị định số 393/2026 được xây dựng theo chủ trương “nới lỏng để thu hút, siết chặt để quản lý”

Trách nhiệm báo cáo của người sử dụng lao động được quy định rõ hơn. Doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động nước ngoài trước ngày 5-6 và 5-12 hàng năm. Việc chậm hoặc không thực hiện thông báo, báo cáo có thể khiến doanh nghiệp bị xử phạt hành chính theo Nghị định 283/2026 ngày 15-7-2026.