Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp ngày 20-11

Báo cáo tại cuộc họp, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, tính đến ngày 18-11-2026, tổng số tàu cá của thành phố là 4.402 tàu, giảm 13 tàu so với ngày 30-10-2026. Nguyên nhân giảm do xóa đăng ký 13 tàu, gồm 4 tàu bán sang tỉnh khác; 5 tàu bị chìm, cháy; 3 tàu giải bản và 1 tàu không còn nhu cầu hoạt động khai thác.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, UBND các địa phương, ban quản lý cảng cá và lực lượng Biên phòng hướng dẫn cài đặt, sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử và ứng dụng eCDT. Đến nay, đã cài đặt eCDT cho 4.389/4.402 tàu (đạt 99,70%); 13 tàu chưa cài đặt do đang làm thủ tục sang tên, đổi số đăng ký hoặc hoàn thiện hồ sơ cấp phép.

Từ đầu năm đến ngày 18-11-2026, thành phố có 269 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép.

Với 137 tàu cá mất kết nối quá 6 giờ đến dưới 10 ngày trên biển, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 18 tàu (1,113 tỷ đồng), khép hồ sơ 110 tàu không vi phạm, tiếp tục theo dõi, xác minh 9 tàu.

Với 26 tàu mất kết nối quá 10 ngày trên biển, đã xử phạt 1 tàu (200 triệu đồng) và với 101 tàu mất kết nối trong bờ, xử phạt 17 tàu (39 triệu đồng).

Sở NN-MT tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì trực giám sát VMS 24/7 để kịp thời cảnh báo, xử lý nghiêm vi phạm và làm rõ nguyên nhân mất kết nối.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thành phố, yêu cầu Sở NN-MT đôn đốc thực hiện Kế hoạch khắc phục các tồn tại về chống khai thác IUU; rà soát cấp phép và cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Công an thành phố tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU; yêu cầu các xã, phường, đặc khu ven biển tăng cường kiểm soát các điểm lên cá, tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động ngư dân tuân thủ quy định về chống khai thác IUU.