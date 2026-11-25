Trong ngày, Đoàn kiểm tra do Trung tá Phạm Hữu Nam, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (PC07) đã đến kiểm tra một số bếp ăn tập thể tại Học viện Phật giáo (TPHCM). Tại đây, đoàn đã tuyên truyền kiến thức, hướng dẫn kỹ năng khi sử dụng, kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn. Khi kết thúc, cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Đoàn kiểm tra một khu vực bếp ăn về an toàn phòng cháy chữa cháy. Ảnh: TL

Đặc biệt, các bếp ăn cần đảm bảo bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Cùng ngày, UBND - Công an phường Hòa Bình phối hợp kiểm tra đột xuất một số địa điểm kinh doanh trên đường Bình Thới, trong đó phát hiện, xử lý 1 điểm kinh doanh không phép.

Tại địa điểm kinh doanh này, cơ quan chức năng phát hiện có 31 bình gas (12 kg); 5 bình (loại 06 kg). Qua nắm tình hình, người dân xung quanh cơ sở này không kinh doanh gas mini; đồng thời qua kiểm tra, lực lượng chức năngchưa phát hiện hoạt động sang chiết. UBND phường Bình Hòa và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện một tiệm tạp hóa kinh doanh bình gas mini đã sang chiết, nhiều lần tái sử dụng. Ảnh: TL

Trước đó, Đoàn công tác của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Khu vực 4 (Phòng PC07) phối hợp công an các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội,... thực hiện tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

Qua kiểm tra đột xuất một cửa hàng tạp hóa trên đường Tôn Đản (phường Khánh Hội), Đoàn kiểm tra phát hiện khoảng 82 bình gas mini, gồm các bình còn gas và vỏ bình đã qua sử dụng. Bước đầu, đoàn xác định cửa hàng có dấu hiệu kinh doanh bình gas mini trái quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng tạp hóa trên đường Tôn Đản (phường Khánh Hội). Ảnh: TL

Qua các vụ cháy nổ do khí gas, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Trong đó, các địa điểm/cơ sở kinh doanh gas được yêu cầu thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh LPG và quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; chỉ tiếp nhận, tồn chứa, giao nhận bình gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng.

Các cơ sở kinh doanh sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành; bố trí khu vực riêng cho bình đầy và bình đã qua sử dụng; bảo đảm thông thoáng, chống đổ ngã và tránh nguồn gây cháy.

Đáng chú ý, các cơ sở, địa điểm kinh doanh không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định; không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra khu vực tồn chứa, thiết bị, phương tiện và điều kiện an toàn; tổ chức phổ biến, thực tập phương án xử lý sự cố theo quy định.