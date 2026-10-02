TPHCM sẽ xem xét việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình

Sáng 02/10, Tổ ĐBQH số 8, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI tiếp xúc cử tri (theo hình thức trực tiếp và trực tuyến) các phường gồm: An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng, Phú Lâm và Bình Thới. Tổ ĐBQH gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Trọng Nhân, Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Tổ ĐBQH số 8, Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều bất cập tại khu dân cư Hương Lộ 5, phường An Lạc sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng. Trong 16 tuyến đường nội bộ, nhiều tuyến chưa được chủ đầu tư hoàn thiện. Khu dân cư thường xuyên ngập khi mưa lớn; hệ thống thoát nước, nước thải và chiếu sáng chưa được đầu tư đồng bộ.

Cử tri kiến nghị nâng cấp đường sá, tạo điều kiện để người dân, nhất là người thuê trọ lâu năm, tiếp cận nhà ở xã hội; đồng thời đề nghị đơn giản hóa thủ tục đo đạc, cấp giấy chứng nhận, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Đại diện cử tri nêu ý kiến

Trao đổi với cử tri, ĐBQH Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - ghi nhận, đánh giá cao các kiến nghị của cử tri các phường, đặc biệt là các kiến nghị về đô thị, nhà ở, ngập nước, trường học, các định hướng quy hoạch. ĐB Huy Vũ khẳng định sẽ chuyển các kiến nghị trên đến cơ quan chức năng để xử lý.

ĐB Trương Minh Huy Vũ thông tin thêm, từ ngày 01/10, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. HĐND TPHCM đã ban hành đồng loạt các nghị quyết liên quan, từ đó gỡ vướng, gỡ khó và tạo động lực phát triển. Thành phố đã nghiên cứu và đưa vào Luật Phát triển đô thị nhiều nội dung công cụ tài chính khác nhau để thúc đẩy TOD, huy động nguồn lực từ các tập đoàn tài chính trong và ngoài nước. Trước mắt tập trung thực hiện dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Cụ thể, tại Điều 24 Luật Phát triển đô thị về Trung tâm Tài chính quốc tế có nội dung phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình quốc tế; phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình trong nước. TPHCM là địa phương duy nhất của Việt Nam có công cụ tài chính để phát hành trái phiếu, cả trong nước lẫn quốc tế thông qua Trung tâm Tài chính.

Theo ĐB Trương Minh Huy Vũ, dự kiến trong tháng 10, tại kỳ họp HĐND TPHCM tiếp theo, nội dung về trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình sẽ được trình theo một khung thống nhất để chúng ta có thể triển khai một cách liền mạch. Các nguồn lực huy động sẽ được chi cho các công trình metro, công trình xanh, môi trường, nước, công trình thiết yếu gắn với dân sinh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu

Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị người dân tiếp tục gửi kiến nghị đến Đoàn ĐBQH TPHCM. Các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được rà soát, xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo Thành phố. Những kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật sẽ được phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.