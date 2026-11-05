TPHCM sẽ hoàn thiện bản đồ quy hoạch mới trước 31/12/2026

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp. Ảnh: UBND TPHCM

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp về kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, ngày 5/11.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu giai đoạn trước phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính tham mưu UBND TP ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể; đồng thời thống nhất tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể vào ngày 16/11/2026.

Tiếp đến, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung thông tin về quy hoạch, hướng tuyến, quy mô và vị trí các công trình, dự án thuộc từng lĩnh vực.

Thời hạn hoàn thành hồ sơ và cập nhật bản đồ quy hoạch chậm nhất là ngày 31/12/2026.

Một góc trung tâm TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh A.T

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành triển khai công việc theo phương thức “cuốn chiếu”, thực hiện song song. Nội dung nào hoàn thành thì báo cáo, thông qua nội dung đó, không chờ hoàn tất toàn bộ hồ sơ mới trình UBND TP xem xét. Các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, giao thông, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật cần được rà soát, thống nhất từng bước nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thành phố dự kiến xác định 33 khu vực đô thị với tổng diện tích khoảng 341.737ha, chiếm 50,46% diện tích tự nhiên, để tổ chức lập quy hoạch phân khu. Đối với khu vực nông thôn, diện tích khoảng 335.522ha, chiếm 49,54% diện tích tự nhiên, sẽ thực hiện lập quy hoạch chung xã hoặc liên xã.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu việc lập quy hoạch phân khu được tổ chức ở cấp Thành phố nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng mỗi địa phương triển khai riêng lẻ, gây thiếu kết nối về hạ tầng giao thông, trường học và các công trình công cộng.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ triển khai các quy hoạch chuyên ngành như: Quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, đường sắt, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang và năng lượng.

Đối với các lĩnh vực có tính chuyên môn cao, Thành phố sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn có thế mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu. Các sở, ngành được yêu cầu khẩn trương tham mưu lựa chọn tư vấn, triển khai công việc cần thiết, phấn đấu hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước 30/6/2027.

Sau khi Quy hoạch tổng thể TPHCM được phê duyệt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đề nghị thành lập Tổ triển khai Quy hoạch tổng thể Thành phố.

Một Phó Chủ tịch UBND Thành phố sẽ làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm Tổ phó, cùng sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ điều phối, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy hoạch chuyên ngành theo kế hoạch chung.

Về nguồn lực, TPHCM ưu tiên huy động nguồn lực xã hội hóa, kết hợp với ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và dự án ưu tiên.