TPHCM sẽ giảm mưa, tăng nắng

Chiều tối 22-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, đêm 22-10 và ngày 23-10, thời tiết cả nước ít mưa, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực miền Tây Nam bộ còn mưa rải rác vào chiều 23-10.

Do khối áp cao lục địa suy yếu nhanh, thời tiết tại các khu vực trên cả nước tương đối ổn định. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm 23-26 độ C, trời dịu mát. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ C.

Hà Nội đã có gần 3 tuần không mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo nhận định của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 23-10, Nam bộ còn mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Trong ngày, mưa có thể xuất hiện ở nhiều khu vực, tập trung vào chiều và tối. Tại TPHCM, mưa lớn giảm so với những ngày trước, phạm vi mưa cũng có xu hướng thu hẹp.

Từ ngày 24-10 đến 28-10, mưa giảm cả về diện và lượng, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối. Ban ngày, trời nắng nhiều, cường độ nắng khá mạnh. Riêng ngày 24-10, mưa giảm rõ rệt trên toàn Nam bộ, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Về tình hình triều cường, tại TPHCM, mực nước trên các sông, kênh rạch sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 26 và 27-10, ở mức trên báo động 3. Nguy cơ ngập xảy ra tại các vùng ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp vào sáng sớm và chiều. Tuy nhiên, đợt triều cường cao trùng vào thời kỳ mưa giảm nên nguy cơ cộng hưởng giữa mưa lớn và triều cường không cao.