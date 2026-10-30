TPHCM sẽ chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành Công viên tưởng niệm

Các lực lượng tập duyệt nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027) trên địa bàn thành phố.

Một trong những hoạt động trọng tâm được thành phố triển khai là công trình cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành Công viên tưởng niệm; Quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo. Thành phố xây mới, nâng cấp, sửa chữa hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

TPHCM bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn TPHCM được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với người có công.

Cùng với các công trình tưởng niệm, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì thực hiện, tổ chức tổng kết chiến dịch trước tháng 7-2027.

Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và người có công, phục vụ công tác quản lý, tìm kiếm thông tin, xác định danh tính và giải quyết chính sách.

Kế hoạch của UBND TPHCM nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công; tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, trách nhiệm của toàn xã hội, mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch xác định một số chỉ tiêu cụ thể, như: - Hoàn thành 100% xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở - Đảm bảo phối hợp, cung cấp danh sách cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ việc trao quà (bằng nhà hoặc tiền mặt) cho 100% các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.