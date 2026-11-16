TPHCM sau hợp nhất cần mô hình quản trị phù hợp với siêu đô thị

Sáng 16-11, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương tại TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn”.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu đề dẫn, ThS Sỏn Sa Văn Ma Ni Vông, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn, cho biết hội thảo nhằm làm rõ những thách thức trong quá trình phát triển, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp có thể vận dụng vào thực tiễn.

Tham luận tại hội thảo, TS Nguyễn Thành Phong cho rằng, quản trị địa phương trước hết là năng lực thích ứng với những yêu cầu luôn thay đổi của quá trình phát triển. Khi quy mô đô thị ngày càng lớn, công tác quản lý phức tạp và nguồn lực đa dạng hơn, chất lượng quản trị quyết định khả năng chuyển hóa tiềm năng thành kết quả phát triển.

Theo TS Nguyễn Thành Phong, thực tiễn TPHCM cho thấy không có mô hình quản trị hoàn hảo, bất biến trong mọi giai đoạn. Đổi mới quản trị đòi hỏi phải liên tục học hỏi từ thực tiễn, chấp nhận thay đổi và không ngừng hoàn thiện các thiết chế quản trị.

TS Nguyễn Thành Phong tham luận tại hội thảo. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Trong kỷ nguyên số, khi đô thị ngày càng trở thành trung tâm tăng trưởng, cạnh tranh giữa các địa phương cũng là cạnh tranh về chất lượng quản trị. Địa phương biết huy động trí tuệ xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng niềm tin của người dân và thích ứng nhanh với biến động sẽ có lợi thế phát triển dài hạn.

TS Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, giá trị bền vững của quản trị địa phương là khả năng tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống người dân, mở rộng cơ hội phát triển cho các thế hệ tương lai.

Cùng quan điểm về yêu cầu đổi mới quản trị, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải cho rằng, TPHCM sau hợp nhất cần mô hình quản trị mới phù hợp với quy mô siêu đô thị. Thành phố cần phát huy vai trò đô thị đặc biệt, tiên phong về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Ông Phạm Đức Hải đề xuất xây dựng thể chế mở để thử nghiệm các mô hình quản trị linh hoạt; phát triển chính quyền số theo hướng kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, gắn phân cấp, phân quyền với cải cách thủ tục hành chính và liên thông dữ liệu. Bên cạnh đó, cần có cơ chế pháp lý để người dân tham gia góp ý, giám sát hoạt động của cơ quan công quyền; bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của công dân được trả lời kịp thời, nghiêm túc.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền phù hợp; nâng cao năng lực điều hành, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường sự tham gia của người dân trong quản trị địa phương.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Kết luận hội thảo, TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả thảo luận thành các khuyến nghị chính sách; chọn lọc kinh nghiệm thực tiễn để đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Học viện cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, giảng viên với Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị địa phương tại hai thành phố.