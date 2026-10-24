TPHCM: Sau 10 ngày tìm kiếm đợt 2, quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 24/10, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin về kết quả thực hiện đợt 2 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Theo đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 24/10, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 25 hài cốt có di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng

Đáng chú ý, riêng trong ngày 24/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 hài cốt có di vật kèm theo. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong đợt 2 lên 101 hài cốt.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, tập trung đào, xử lý đất tại những vị trí phục vụ công tác quy tập. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM đã huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 24/10, khối lượng đất được xử lý đạt hơn 620m³.

Sau 10 ngày tìm kiếm đợt 2, quy tập thêm 101 hài cốt liệt sĩ

Đợt tìm kiếm thứ hai được triển khai từ ngày 15/10, ngay sau khi TPHCM tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10. Việc tiếp tục phát hiện số lượng lớn hài cốt liệt sĩ trong đợt 2 cho thấy công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực này vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần thực hiện.

Trước đó, trong đợt 1 bắt đầu từ ngày 23/6, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức truy điệu, an táng theo quy định. Tính chung cả hai đợt, từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 332 hài cốt có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Trong số này, 799 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.