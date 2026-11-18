Sáng 18-11, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam, cho biết đây là bước kiểm tra khả năng phối hợp giữa các công trình thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1. Nhà điều hành trung tâm Mương Chuối, đặt tại xã Nhà Bè, tiếp nhận dữ liệu quan trắc và điều phối việc đóng, mở cửa van của 6 cống ngăn triều lớn.

Tổ hợp trung tâm điều hành toàn bộ hệ thống cống ngăn triều Mương Chuối. Ảnh: QUỐC HÙNG

Qua hệ thống giám sát và điều khiển SCADA, trung tâm theo dõi hoạt động tại từng cống và tiếp nhận dữ liệu từ 19 điểm quan trắc. Thông tin về mực nước, diễn biến thủy văn và tình trạng thiết bị là cơ sở để đơn vị vận hành xác định thời điểm đóng, mở cửa van tại từng vị trí.

Khi mực nước phía sông ở mức phù hợp, cửa van được mở để duy trì dòng chảy và giao thông thủy. Khi triều cường dâng cao, trung tâm căn cứ dữ liệu quan trắc để điều phối đóng cửa van, ngăn nước từ sông lớn tràn vào kênh, rạch nội đô. Khi triều rút, nếu mực nước phía sông thấp hơn mực nước bên trong và đủ điều kiện vận hành, cửa van được mở để nước thoát ra sông theo dòng chảy tự nhiên.

Trung tâm điều hành vận hành 6 cống ngăn triều. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nếu mưa lớn trùng thời điểm triều cường, các cửa van vẫn đóng để ngăn triều, trong khi trạm bơm tại các cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định đưa nước từ kênh, rạch ra sông. Việc hạ mực nước trong kênh, rạch giúp hệ thống cống thoát nước mưa tốt hơn.

Khi cửa van chính đóng, tàu thuyền có thể lưu thông qua các âu thuyền tại Tân Thuận, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Phương tiện được hướng dẫn vào buồng âu, sau đó mực nước trong buồng được điều chỉnh cân bằng với phía bên kia. Khi đủ điều kiện, cửa âu mở để tàu thuyền tiếp tục hành trình.

Cống ngăn triều Phú Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cống ngăn triều Mương Chuối. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau gần 10 năm triển khai, dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn vận hành thử. Công trình gồm 6 cống kiểm soát triều lớn tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, cùng hai cống nhỏ Cầu Kinh, Bà Bướm, hệ thống đê bao, kè bảo vệ và các cống kiểm soát triều nhỏ.

Theo nhà đầu tư, khi vận hành đồng bộ, dự án sẽ kiểm soát ngập do triều trên phạm vi khoảng 570km², liên quan đến 20 phường, xã, với khoảng 6,5 triệu người dân hưởng lợi.

Khả năng giảm ngập khi mưa lớn vẫn phụ thuộc vào năng lực thu gom và tiêu thoát nước của hệ thống cống, kênh dẫn và trạm bơm. Khi cửa van đóng để ngăn triều, nước mưa trong khu vực cần được dẫn về các điểm tiêu thoát. Nếu hạ tầng thoát nước quá tải, ngập vẫn có thể xảy ra. Các vị trí kè thấp và những đoạn đê bao chưa khép kín cũng cần được xử lý đồng bộ để hạn chế nước triều tràn vào khu vực bảo vệ.

Đợt vận hành thử sẽ kiểm tra đường truyền dữ liệu từ các điểm quan trắc, khả năng giám sát thiết bị từ nhà điều hành trung tâm và sự phối hợp giữa các cống khi mực nước thay đổi. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để hoàn thiện phương án điều tiết, nhất là trong tình huống mưa lớn trùng với triều cường.