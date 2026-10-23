TPHCM sắp đón triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi có thể ngập sâu

Ngày 23/10, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ phát đi thông tin cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn. Theo cơ quan này, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh và đạt mức cao.

Cụ thể, tại trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền, đỉnh triều đo được lúc 1h30 ngày 23/10 đạt 1,55m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,05m. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước lúc 2h cùng ngày đạt 1,50m, ở mức báo động 2.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước tại các sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch.

Triều cường gây ngập tại khu vực bến phà Phú Định (phía bờ đường Rạch Cùng, phường Bình Đông, TPHCM) vào ngày 11/10/2026. Ảnh: Hữu Huy

Đỉnh triều cao nhất đợt này được dự báo xuất hiện trong các ngày 26 đến 28/10, tức ngày 17 đến 19/9 âm lịch. Tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt 1,70-1,75m, cao hơn báo động 3 từ 0,10-0,15m.

Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều dự báo đạt 1,80-1,85m, vượt báo động 3 từ 0,20-0,25m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày khoảng 5h-7h hoặc 17h-19h. Đây là những khung giờ người dân cần lưu ý khi di chuyển qua các khu vực trũng thấp, ven sông và những tuyến đường thường xuyên bị ngập.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập úng tại các vùng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

33 điểm ngập do triều cường tại TPHCM. Nguồn: PC08 - Công an TPHCM