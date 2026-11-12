TPHCM sẵn sàng cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc

Bảo đảm tính công bằng trong điều hành

Trong công tác chuẩn bị, TPHCM xác định cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn là những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thi đấu. Thay vì xây mới nhiều công trình, Thành phố tập trung rà soát, cải tạo và nâng cấp các cơ sở thể thao hiện có nhằm tiết kiệm ngân sách, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài.

Nổi bật trong đợt chỉnh trang lần này là Sân vận động Thống Nhất, với kinh phí đầu tư gần 320 tỷ đồng. Công trình được cải tạo mặt cỏ tự nhiên, thay mới đường chạy điền kinh, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, khán đài và các phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu tổ chức các môn điền kinh và bóng đá.

Sân vận động Thống Nhất được đầu tư nâng cấp toàn diện

Nhà thi đấu Phú Thọ, địa điểm tổ chức nhiều môn thi đấu trong nhà và lễ bế mạc đại hội, cũng hoàn thành nâng cấp với kinh phí gần 230 tỷ đồng. Các hạng mục sàn thi đấu, hồ bơi, khán đài và công trình phụ trợ được chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng phục vụ các môn thể thao theo kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều nhà thi đấu và địa điểm tổ chức tại các địa phương cũng được rà soát, nâng cấp. TPHCM đồng thời phối hợp với Đồng Nai, Đồng Tháp... phân công đăng cai một số môn thể thao phù hợp. Công tác kiểm tra, nghiệm thu và xử lý kỹ thuật được triển khai tại từng địa điểm nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu an toàn, đồng bộ.

Cùng với cơ sở vật chất, công tác điều hành và trọng tài được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia huy động 26 trọng tài quốc tế, 2.921 trọng tài trong nước, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật tham gia điều hành đại hội. Đây là lực lượng quan trọng góp phần bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra đúng luật, công bằng và chuyên nghiệp.

Quyết tâm khẳng định vị thế chủ nhà

Với quy mô hơn 12.000 cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thuộc 36 đoàn thể thao, công tác hậu cần và nhân lực hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của đại hội. Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai tuyển chọn, đào tạo lực lượng tình nguyện viên từ sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Trước khi nhận nhiệm vụ, các tình nguyện viên được tập huấn về kỹ năng lễ tân, giao tiếp, làm việc nhóm, điều phối, xử lý tình huống khẩn cấp, sơ cấp cứu và phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng này sẽ được bố trí tại trung tâm báo chí, khu vực lưu trú, địa điểm thi đấu và các điểm đón tiếp đại biểu. Không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức, các tình nguyện viên còn góp phần quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, văn minh, thân thiện và hiếu khách đến các đoàn thể thao, du khách trong nước và quốc tế.

Trở lại đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc sau 20 năm, TPHCM không chỉ đặt mục tiêu tổ chức thành công mà còn quyết tâm khẳng định vị thế trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến thành tích cao ở những môn thế mạnh truyền thống và các môn trọng điểm như điền kinh, bắn cung, bơi...

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng trọng tài đến công tác hậu cần và nhân sự phục vụ, TPHCM đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Đại hội không chỉ là dịp để các VĐV tranh tài, khẳng định tài năng mà còn là cơ hội để Thành phố thể hiện năng lực tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.