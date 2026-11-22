Cụ thể, từ ngày 23-11, các xã, phường và đặc khu tại TPHCM đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 - năm 2026. Chiến dịch kéo dài đến ngày 20-12, một số hoạt động tiếp tục đến hết ngày 31-12, nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch và bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Du khách tham quan TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sự kiện chính của Tuần lễ Du lịch diễn ra từ ngày 4 đến 12-12, với chủ đề “Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm”. Các hoạt động được tổ chức tại 3 cụm không gian trọng điểm.

Trong đó, Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) là nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật, quảng bá ẩm thực và làng nghề; phường Vũng Tàu giới thiệu sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng và văn hóa ven biển; phường Bình Dương tổ chức triển lãm sản phẩm du lịch, giao lưu văn hóa, giới thiệu đặc sản và sản phẩm OCOP.

Khách quốc tế tham quan phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuần lễ còn kết nối với Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 và Saigon Urban Street Fest 2026. Song song với các hoạt động quảng bá du lịch, nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại phường Tân Sơn Nhất, từ nay đến 29-11, chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật hướng đến cộng đồng được triển khai. Chương trình do Chi nhánh Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tại TPHCM, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Văn hóa, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất… phối hợp tổ chức.

Các tiết mục văn hóa nghệ thuật tại phường Tân Sơn Nhất, tối 21-11. Ảnh: MINH QUYỀN

Điểm nhấn là Không gian Văn hóa Làng Phố, tái hiện hình ảnh làng Việt giữa đô thị, kết nối các giá trị truyền thống với sáng tạo đương đại. Chiều 21-11, chương trình đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Văn hóa và giới thiệu mô hình phối hợp tại địa phương.

Tại phường Sài Gòn, khách sạn Continental Saigon tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Khép lại Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa và Nay (18 đến 24-11), khách sạn giới thiệu bộ sưu tập xe máy, ô tô cổ, triển lãm ảnh “Dòng chảy thời gian” và tiệc ẩm thực ba miền kết hợp biểu diễn Saxophone. Dịp cuối năm, đơn vị tiếp tục tổ chức Dạ tiệc Giáng sinh ngày 24-12 và Dạ tiệc Mừng Năm mới tối 31-12, với tiệc buffet và các chương trình nghệ thuật.

Các món ăn, đặc sản được giới thiệu tại khách sạn Continental Saigon. Ảnh: HÂN GIA

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thông tin, lũy kế 11 tháng, tổng thu du lịch TPHCM ước đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ và đạt 100,13% kế hoạch. Thành phố đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế và 47,58 triệu lượt khách nội địa, lần lượt tăng 33,5% và 4,39%.