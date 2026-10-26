TPHCM rà soát từng khu đất, thúc tiến độ đấu giá

Theo đó, Sở NN-MT, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và các đơn vị liên quan phải rà soát, xác định rõ tình trạng pháp lý, điều kiện đấu giá, các công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm trễ, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng khu đất.

Thành phố yêu cầu ưu tiên hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu giá các khu đất đã đủ điều kiện theo quy định; đồng thời tập trung xử lý những vướng mắc, tồn đọng kéo dài, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất về thông tin, số liệu và căn cứ pháp lý. Hồ sơ phải phù hợp với hiện trạng, quy hoạch và phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Các cơ quan liên quan cần chủ động phối hợp, hướng dẫn cụ thể những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa, hạn chế tình trạng hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian xử lý. Công tác tổ chức đấu giá phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Để kiểm soát tiến độ, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM được giao xây dựng bảng theo dõi chi tiết đối với từng khu đất, xác định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và tổ chức đấu giá.

Sở NN-MT chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, xử lý các trường hợp chậm tiến độ hoặc có vướng mắc kéo dài.

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Việc rà soát, chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch năm 2026, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của thành phố.