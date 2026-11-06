TPHCM rà soát tên các trường có chữ 'quốc tế'

Các trường có chữ "quốc tế" phải rà soát tên gọi. Ảnh: AI

Ngày 6/11, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có công văn yêu cầu các phường, xã, đặc khu thực hiện quy định tại Nghị định số 360/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, TPHCM triển khai rà soát tên gọi các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là những trường có sử dụng các từ, cụm từ mang tính chất đặc biệt như “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam” hoặc tên các quốc gia khác.

Theo đó, các trường đã được thành lập hoặc được cho phép thành lập trước thời điểm Nghị định số 360/2026/NĐ-CP có hiệu lực phải chủ động kiểm tra, rà soát tên gọi của đơn vị mình.

Đáng chú ý, tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định, những trường có tên gọi chứa các từ, cụm từ mang tính “quốc gia” hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, tên các quốc gia khác và những từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự, nếu việc sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước thì phải thực hiện thủ tục đổi tên theo quy định.

Đối với các trường thuộc diện phải điều chỉnh, thủ tục đổi tên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 360/2026/NĐ-CP. Thời hạn hoàn thành trước ngày 17/9/2027, tương ứng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

Để triển khai quy định này, các cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp có trách nhiệm lập danh sách những trường thuộc đối tượng cần rà soát. Đồng thời, tham mưu ban hành văn bản triển khai đến từng đơn vị, yêu cầu các trường báo cáo phương án xử lý, gồm giữ nguyên tên gọi hoặc thực hiện thủ tục đổi tên, kèm theo lý do cụ thể.

Các trường có trách nhiệm chủ động rà soát, nghiên cứu quy định và thực hiện các thủ tục liên quan nếu thuộc trường hợp phải đổi tên. Việc rà soát nhằm bảo đảm tên gọi của các cơ sở giáo dục phù hợp với tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động thực tế, tránh gây nhầm lẫn cho phụ huynh, học sinh và xã hội về tính chất, vị thế cũng như sự bảo trợ của Nhà nước đối với nhà trường.