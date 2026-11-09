TPHCM: Rà soát số giáo viên người nước ngoài tại 194 cơ sở giáo dục ngoài công lập

194 cơ sở giáo dục ngoài công lập tại TPHCM phải rà soát số giáo viên người nước ngoài

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc rà soát của Sở GD-ĐT TPHCM nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong việc tuyển dụng và sử dụng giáo viên người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố,

Sở GD-ĐT TP, cho biết Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ rà soát danh sách người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động trong lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn thành phố năm 2026.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GD-ĐT TP đề nghị các đơn vị thực hiện giải trình bằng văn bản, đính kèm minh chứng về việc, số lượng giáo viên nước ngoài được Sở Nội vụ cấp phép lao động chênh lệch với số lượng giáo viên nước ngoài đơn vị báo cáo.

Nhiều đơn vị có chênh lệch lớn về số giáo viên người nước ngoài

Theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM, nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập có số giáo viên người nước ngoài chênh lệch lớn so với số giáo viên được cấp phép lao động. Chẳng hạn, số lượng giáo viên nước ngoài được cấp phép là 23, trong khi trung tâm này báo cáo số lượng lên 33 giáo viên, một số đơn vị không có giáo viên người nước ngoài được cấp phép nhưng báo cáo lên tới 6, 7 giáo viên.

Danh sách cụ thể, TẠI ĐÂY

Riêng tại các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, Sở GD-ĐT TPHCM ra khuyến cáo các nhà đầu tư, việc tuyển dụng và sử dụng giáo viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15. Thực hiện ký kết Hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đơn vị khi có nhu cầu sử dụng báo cáo viên, huấn luyện viên, phải đảm bảo đủ điều kiện về sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Đặc biệt, khi có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan; đảm bảo đúng các nội dung trên Giấy phép lao động: địa điểm làm việc, chức danh công việc, thời hạn làm việc....