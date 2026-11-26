Thời gian qua, các khu vực cảng và cửa khẩu tại TPHCM thường xuyên là địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy do mật độ hàng hóa, container xuất nhập khẩu lớn và giao thông kết nối rộng.

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Quang Anh

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Võ Văn Thành Sang - Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung phối hợp. Đặc biệt, các cơ quan chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thuyền viên, nhân viên làm việc tại các cảng cá.

Đối với công tác thường xuyên, các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành pháp luật về ma túy đối với thuyền viên, nhân viên làm việc tại các cảng cá; tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của các phương tiện tàu cá, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, dấu hiệu vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Các cơ quan ký kế hoạch phối hợp. Ảnh: Quang Anh

Dịp này, Đồn Biên phòng Bến Đá - Bộ đội Biên phòng TPHCM, Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy số 4 và Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đã ký kết kế hoạch phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ma túy đối với thuyền viên, nhân viên các cảng cá.

Qua phối hợp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng, xây dựng môi trường cảng cá an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.