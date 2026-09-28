TPHCM rà soát điểm yếu qua diễn tập thực chiến an ninh mạng

Theo đó, hoạt động diễn tập từ ngày 24 đến 28-9 trên 3 hệ thống gồm: Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và Hệ thống thông tin dịch vụ cấp nước Sài Gòn.

Thông qua các hoạt động tấn công và phòng thủ, các đơn vị đã nhận diện những điểm yếu của hệ thống, từ đó triển khai các biện pháp khắc phục, gia cố và điều chỉnh chính sách an toàn thông tin.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia diễn tập

Trong 5 ngày diễn tập, các lực lượng tiếp tục được rèn luyện kỹ năng phát hiện, ứng phó và xử lý sự cố; đồng thời từng bước chuẩn hóa quy trình phối hợp ứng cứu sự cố liên ngành. Kết quả diễn tập là cơ sở để TPHCM tiếp tục củng cố lực lượng chuyên trách, xây dựng đội ngũ chuyên gia nòng cốt và hoàn thiện phương án bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Phòng An ninh mạng – Công an TP Đồng Nai, giải nhì cho Trường Đại học Công nghệ thông tin và giải ba cho Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Ngoài ra, trao 3 giải khuyến khích cho Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT, Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ tin học HPT và Trường Đại học Công nghệ TPHCM.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đề nghị ban tổ chức khẩn trương tổng kết và đánh giá thực chất trên cả phương diện con người, quy trình và hệ thống nhằm đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn thành phố. Các sở ngành, doanh nghiệp cần rà soát lại hệ thống, quy trình để vận hành hệ thống an toàn, nâng cao năng lực phát hiện, xử lý khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, cần xây dựng lực lượng chuyên gia, nhân lực về an ninh mạng để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Theo Công an TPHCM, việc tổ chức diễn tập thực chiến góp phần chuyển từ phương thức phòng thủ bị động sang chủ động kiểm tra, đánh giá và khắc phục điểm yếu, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn cho hạ tầng số của thành phố.