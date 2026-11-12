TPHCM rà soát công tác chuẩn bị 18 môn thi đấu tại khu vực 3

Phối cảnh khu vực thi đấu đá cầu bãi biển.

Theo lịch thi đấu cập nhật, các môn tại khu vực 3 diễn ra từ ngày 15-11 đến 10-12. Đến ngày 11-11, các đơn vị đã gửi đủ báo cáo chuẩn bị 18 môn; tiến độ hoàn thành, bàn giao từng hạng mục cần tiếp tục được xác nhận.

Judo và Canoeing khởi tranh sớm nhất, từ ngày 15 đến 20-11, lần lượt tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu và hồ Đá Bàng. Bóng chuyền bãi biển diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 tại xã Hồ Tràm.

Đại diện phường Vũng Tàu góp ý tại cuộc họp.

Sân vận động Bà Rịa tổ chức bóng đá nữ; sân vận động Lam Sơn tổ chức bắn cung; khách sạn Grand Palace tổ chức cờ tướng, cờ vua, cờ vây. Nhiều môn thể thao bãi biển được bố trí tại Bãi Sau; Triathlon diễn ra tại phường Tam Thắng.

Các nội dung cần rà soát gồm kiểm tra, chạy thử thiết bị, hệ thống điện, lối thoát hiểm; bố trí lịch chuyển đổi mặt bằng giữa các môn Judo, Kurash và Vật. Phương án cứu hộ tại hồ Đá Bàng, địa điểm thi đấu vật bãi biển và việc bố trí flycam giám sát Triathlon cũng cần được thống nhất.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh, đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị thế thể thao, quảng bá hình ảnh năng động, chu đáo của TPHCM cùng các tỉnh đăng cai.

Ông Nguyễn Nam Nhân đề nghị các sở, ngành, tiểu ban và chính quyền địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, trang trọng và thành công.