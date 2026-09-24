TPHCM: Ra mắt Tủ sách thanh niên và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số tại Chi hội ngoài nhà nước

Đại diện lãnh đạo phường Bình Thạnh cùng các đoàn viên, thanh niên trong nghi thức ra mắt Tủ sách thanh niên và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số

Công trình được thực hiện nhằm chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bước đầu, tủ sách mang đến hơn 180 đầu sách phong phú, bao gồm các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Hơn 180 đầu sách đa dạng các chủ đề được trang bị tại Tủ sách thanh niên nhằm phục vụ nhu cầu trau dồi tri thức của giới trẻ

Điểm nhấn nổi bật của công trình là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số mang chủ đề "Bình Thạnh - Theo dấu chân Người". Song song với sách giấy, các tài liệu điện tử được tích hợp qua mã QR. Nhờ đó, người dân và thanh niên có thể dễ dàng dùng điện thoại thông minh để truy cập, tìm hiểu trực quan về cuộc đời, sự nghiệp cũng như tình cảm của Bác dành cho thế hệ trẻ.

Đại diện không gian quán cà phê WindyHill chia sẻ, việc đưa tủ sách vào địa điểm sinh hoạt thường ngày giúp việc đọc sách trở nên tự nhiên và gần gũi hơn. Cơ sở mong muốn duy trì nơi đây thành một điểm đọc mở để mọi người cùng giao lưu và đóng góp thêm nhiều đầu sách giá trị.

Đoàn viên, thanh niên tham khảo tại Tủ sách với hơn 180 đầu sách phong phú, bao gồm các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống, khởi nghiệp và chuyển đổi số

Đánh giá về mô hình, ông Lý Hữu Hoàng Giang - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết đây là hoạt động cụ thể nhằm đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, nhất là tại các cơ sở ngoài nhà nước. Sự linh hoạt khi kết hợp tủ sách với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số giúp hội viên, thanh niên tiếp cận các nội dung giáo dục truyền thống và lý tưởng một cách thuận tiện nhất.