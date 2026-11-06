TPHCM ra mắt Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 6/11, tại phường Sài Gòn (TPHCM), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc X năm 2026.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.Xá.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TPHCM cho biết, việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của một đô thị lớn đối với sự kiện thể thao quy mô Quốc gia. TPHCM xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Với quy mô tổ chức rộng, nhiều địa điểm thi đấu và sự tham gia của đông đảo các đoàn thể thao, lực lượng phục vụ, cơ quan báo chí và người dân, công tác chuẩn bị phải được triển khai toàn diện, từ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, an ninh, y tế đến các điều kiện phục vụ và hỗ trợ hoạt động của Đại hội.

TPHCM sẽ cam kết tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng và thẩm quyền để Đại hội được tổ chức chu đáo, an toàn, hiệu quả. Trong đó có việc bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền và tác nghiệp báo chí.

TPHCM mong muốn đội ngũ nhà báo ngoài tác nghiệp Đại hội còn lan toả hình ảnh TPHCM thân thiện, nghĩa tình tới công chúng. Ảnh: Đ.Xá.

Ngoài ra, ông Thuận cũng cho biết TPHCM rất hoan nghênh chào đón các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác tới tác nghiệp tại Đại hội. TPHCM mong muốn, ngoài đại hội, đội ngũ nhà báo có thể lan tỏa các hình ảnh đẹp của TPHCM thân thiện, nghĩa tình tới công chúng.

Sắp tới, TPHCM cũng sẽ giảm giá vé metro số 1, các tuyến xe buýt, các dịch vụ thuộc quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao TPHCM (như bảo tàng, trung tâm văn hoá...) để tạo thuận lợi cho việc tác nghiệp, lưu trú trong thời gian gần 1 tháng diễn ra Đại hội.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà.

Đây không chỉ là nơi hội tụ, tranh tài của các vận động viên xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, mà còn là dịp đánh giá toàn diện chất lượng phong trào thể dục, thể thao, công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tạo nguồn lực cho thể thao Việt Nam tham gia các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.Xá.

Theo ông Cương, việc tổ chức Đại hội tại TPHCM mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào năng lực, trách nhiệm trong đăng cai, tổ chức một sự kiện thể thao quy mô Quốc gia. Với vị thế là đô thị lớn, năng động, hiện đại, có khả năng kết nối và hội nhập sâu rộng, TPHCM có điều kiện phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội, đồng thời quảng bá hình ảnh TPHCM nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.